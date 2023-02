Philipp Plein apresentou nova coleção durante a Milan Fashion Week

O desfile celebra a união dos estilos rocker e western

A moda permite dois ou mais universos bem distintos se conectarem, como no Milan Fashion Week. Um mundo ocidental onde cromados, cores e estampas da coleção se misturam. Os modelos incorporam personagens que transportam o mundo ocidental para um tom punk rock reinterpretado por Philipp Plein, dando-lhe um toque contemporâneo e maximalista.



A nova coleção reúne 80 looks divididos entre moda masculina e feminina, e apresenta uma homenagem à estética que é a marca registrada do estilista. O homem Plein é um cowboy do rock. Uma reinvenção cyberpunk da figura icônica, Texas encontra Los Angeles. O jeans sob medida combina com florais cromáticos, tachas e cristais, e acessórios em mix de ouro e prata iridescente. Botas suavemente brilhantes, bolsas maxi e óculos feitos sob licença da De Rigo, completam cada roupa.

Fotos: Gullo



Uma cowgirl sensual e ousada é acompanhada por minissaias jeans de alfaiataria, jaquetas bomber animalier em estampa de oncinha, estampas florais em tons de roxo, além de macacões com franjas e jaquetas de couro. Botas prateadas formam um must-have do look, com vestidos longos de tweed lame completando a coleção na perfeição.

Confira a galeria de fotos do desfile e as celebridades que compareceram | Divulgação

“Encontrei a inspiração para minha nova coleção dirigindo pelos Estados Unidos, mesclando a vibe ocidental com uma interpretação punk rock. Quis criar uma coleção que fosse sinónimo de maximalismo e energia e cheia de detalhes elevados hiper-femininos! É a minha maneira de celebrar o Winter’23, criando uma seleção de looks para pessoas que amam ser selvagens e livres!”, comenta Philipp Plein.



O estilista alemão Philipp Plein fundou com sede na Suíça sua marca de moda de luxo homônima em 1998. A coleção inclui roupas e acessórios masculinos, femininos e infantis. O grupo Philipp Plein está disponível em boutiques e lojas de departamento de prestígio em todo o mundo e possui mais de 100 lojas monomarca, incluindo flagships em Milão, Paris, Nova York, Los Angeles, Hong Kong e Las Vegas, Rio.