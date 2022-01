“Pessoas desistiram de cometer suicídio ao escutar”, diz psiquiatra Vanessa Adegas sobre nova canção

A médica quer agregar o lado artístico a missão de vida dela

Quem acompanha a carreira na música de Vanessa Adegas, que também é médica psiquiatra, ganhou um super presente nesse início de ano. Inspirada em tentar trazer algo emocionante para as pessoas, ela lançou o clipe e a canção “Sonho Ruim”. Em 2022, a artista pretende divulgar vários outros projetos musicais.

Com uma melodia que acalma a alma e um clipe muito bem dirigido, a canção fala sobre um momento difícil, que até parece um sonho ruim. Partes do clipe se passam na praia, onde Vanessa entoa que “o amor está dentro de mim”. Ela retrata como as pessoas têm uma força gigante dentro delas para melhorarem as coisas. “você clareou os meus pensamentos, então surgiram os melhores sentimentos”, canta ela.

A canção foi gravada no estúdio D Cultural e contou com apoio de Oliver Deziderio, Anthonnyella Laureano, Paulo Owakanda, Jean Marcell, Melize Zanoni e Vitória Emily

“Eu estava passando por um momento difícil da minha vida pessoal e somado tinha a pandemia. Procurei fazer o que sempre oriento aos pacientes: ressignificar, reinventar-se quando as coisas ficarem difíceis. Fui na aula de voz e violão pela manhã e à noite compus ‘Sonho Ruim’ com apenas uma nota musical aprendida. Gravei no celular e tive a sensação de algo mudou dentro de mim”, disse a psiquiatra sobre como compôs a letra.



O girassol aparece muito no clipe. A flor representa a necessidade de estarmos sempre voltados para a luz, para as coisas positivas

Aquela foi a primeira aula de música da Vanessa. Ela contou que começou a frequentar a escola para se sentir mais leve e manter o equilíbrio, mas ela acabou tendo um resultado ainda maior. “Era uma outra linda forma de me expressar que eu poderia utilizar para fazer o bem ao próximo e ajudar ainda mais as pessoas. A letra diz que nada nem ninguém poderá fazer por você o que precisa ser feito por você mesmo e que a força que precisamos para fazer, saindo da zona de conforto e, enfrentando a ansiedade que o novo irá gerar, está dentro de nós”.

Ela contou que já soube de cinco pessoas que desistiram de cometer suicídio após escutar a música

O clipe da música foi roteirizado pela própria artista, que já imaginava exatamente o que queria nele ao escrever a canção. Ela contou que já soube de cinco pessoas que desistiram de cometer suicídio após escutar a música. “Me contaram pelo Instagram, não são e nunca foram meus pacientes. A música irá agregar ao que acredito que seja a minha missão por aqui, que é ajudar o próximo”.

Para 2022, Vanessa pretende focar mais nos projetos artísticos em paralelo com o trabalho como psiquiatra. “Não são objetivos diferentes, eles se conectam para que eu consiga ajudar ainda mais pessoas a se sentirem bem e amarem viver. Mesmo que a vida seja repleta de obstáculos e que na maioria das vezes somos nós que os colocamos no nosso caminho, limpar a mente com arte e buscar o amor, a essência no coração”, conclui.