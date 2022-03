Pesquisa aponta que houve aumento de 60% do número de mulheres consorciadas no último ano

O consórcio é uma modalidade financeira que tem atraído muitas mulheres que sonham em ter algo para chamar de seu ou que querem conquistar

Março é o mês da comemoração do dia internacional da mulher. Data essa que é importante e de reconhecimento da luta, que ainda não acabou, pelos direitos arduamente conquistados até aqui. Com tantos temas a serem explorados nesse universo tão rico e peculiar, finanças é com certeza um que merece destaque. O mundo tem passado por grandes transformações em pouco mais de dois anos de perdas e mudanças.



Com o cenário tão imprevisível é importante e até urgente um planejamento financeiro. Não pense que só as chefes de família têm a precisão de equilibrar uma única renda muitas vezes, um salário mínimo, para uma família com mais de três pessoas e ainda pagar aluguel, mas sim para todas as mulheres que almejam ou a casa própria, ou o carro ou um procedimento estético, por exemplo.

O consórcio é uma modalidade financeira que tem atraído muitas mulheres que sonham em ter algo para chamar de seu ou que querem conquistar, como aprendizado, que pode ser pago com o consórcio de serviços por exemplo.

Segundo dados divulgados pela maior administradora de Consórcios de Minas Gerais, a Multimarcas Consórcios, houve um aumento de 60% do número de mulheres consorciadas no último ano. Em fevereiro de 2021 foram vendidas 2841 cotas. Em fevereiro último, esse número subiu para 7036 cotas compradas por mulheres em um único mês.

A mulher tem tido cada vez mais espaço nesse modelo de compra. Os números não negam. Acesso à informação e o conhecimento das regras, facilita muito na hora de decidir. O financiamento tem sido a opção cada vez mais distante não só para o público feminino, mas para o brasileiro que sente a cada reajuste da taxa de juros.

