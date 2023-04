Pesquisa aponta que 7 em cada 10 jovens brasileiros não distinguem fatos de fake

Falta de habilidade midiática pode ser perigosa para combater desinformação e propagação de discursos de ódio

De acordo com uma pesquisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sete em cada dez jovens de até 15 anos no Brasil não conseguem diferenciar fatos de opiniões. Essa falta de habilidade midiática é um instrumento perigoso quando se trata de desinformação e propagação de discursos de ódio.

Projeto escolar ensina estudantes a diferenciar opiniões, notícias e identificar fontes

As notícias falsas podem ser tão atrativas justamente porque não retratam a realidade. Bianca Ferreira Larangeira, psicóloga do Marista Escola Social Ecológica, explica: “Seja uma solução fácil para uma doença ou uma explicação mirabolante para uma questão, as fake news extrapolam a realidade e unem pessoas em torno de uma causa comum”.

Para combater esse quadro, a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Paranaense, Claudia Martins de Souza, afirma que o caminho mais certeiro é a educação e a informação. É essencial investir na alfabetização digital depois da alfabetização tradicional, usar a internet de forma responsável, com discernimento, senso crítico e respeito para que o ambiente online seja civilizado e construtivo.

Projeto ‘Fake ou News?’ estimula habilidade de identificar notícias falsas em adolescentes

O projeto “Fake ou News?” é um exemplo de como a alfabetização digital pode ser trabalhada. Estimulando estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental a analisar e debater diferentes materiais durante as aulas do componente curricular Conexão XXI, o projeto ajuda os adolescentes a aprender a defender ideias e pontos de vista, assim como a negociar respeitosamente e aceitar opiniões diferentes da sua.

Além disso, é importante saber como identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Para isso, preste atenção nas fontes de apoio, consulte as referências impressas e os links citados ao longo do texto. Desconfie de notícias sem referências. Analise se é um fato ou uma opinião pessoal. Verifique como a informação chegou até você.

Bianca Ferreira Larangeira, psicóloga do Marista Escola Social Ecológica

Não tire conclusões precipitadas com base apenas nos títulos e avalie se o conteúdo não é uma piada ou um meme da internet. Fique atento a erros ortográficos, ironia, termos exagerados ou soluções simples demais para problemas complicados, que são indícios de fraude. Se ainda houver dúvidas, consulte especialistas da área e compartilhe apenas depois de checar os fatos.

A alfabetização midiática é uma necessidade cada vez mais urgente na sociedade atual, especialmente entre os jovens. A educação e a informação são essenciais para combater a desinformação e a propagação de discursos de ódio. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade de checar as informações antes de compartilhar e ajudar a construir um ambiente online mais civilizado e construtivo.

Como identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa?

1 Preste atenção nas fontes de apoio. Ou seja, consulte as referências

impressas e os links que foram citados ao longo do texto. Se uma notícia não tiver referências, desconfie.

2 É um fato ou uma opinião pessoal? Artigos opinativos disfarçados de notícia podem trazer apenas a opinião de uma pessoa, não conter informações completamente verídicas e até vir carregada de preconceito ou outras informações tendenciosas.

3 Analise como a informação chegou até você. Se foi por meio de redes

sociais, redobre suas suspeitas. Seu colega, familiar ou amigo costuma checar as informações antes de compartilhar? Caso contrário, confira a veracidade e avise as pessoas envolvidas na conversa se desconfiar de algo.

4 Lembre-se de verificar a data da publicação. Não tire conclusões precipitadas com base apenas nos títulos e avalie se o conteúdo não é uma piada, um meme da internet.

5 A alta frequência de erros ortográficos em um texto, é uma característica marcante em textos falsos, fique de olho! Uso de ironia, termos exagerados ou soluções simples demais para problemas complicados, também são indícios de fraude.

6 Se ainda restarem dúvidas, você pode consultar especialistas da área. Professores,

bibliotecários, pesquisadores e outros profissionais podem ajudar. Eles podem ter conhecimentos prévios relacionados àquela informação que você busca identificar se é verdadeira ou não.

7 Compartilhe apenas depois de checar os fatos. Lembre-se que as notícias falsas, muitas vezes possuem um caráter alarmante e que isso faz com que elas se espalhem ainda mais. Por esse e outros motivos, é importante ter responsabilidade na hora de divulgar informações.