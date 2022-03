Pesquisa aponta que 32% das brasileiras já deixaram de usar absorvente por falta de dinheiro

O Governo Federal vai distribuir gratuitamente absorventes e projetos de higiene

Os números do levantamento feito pelo Projeto Novo Ciclo – iniciativa do Espro (Ensino Social Profissionalizante) em parceria com a Inciclo, choca ao mostrar o número de mulheres que sofrem com a pobreza menstrual no Brasil. Com a alta demanda, Bolsonaro assinou um decreto que prevê a distribuição gratuita de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade menstrual.

Bolsonaro foi altamente criticado após vetar a distribuição gratuita desses itens em 2021, mas voltou atrás no Dia Internacional da Mulher



Apesar de já ter sido contra a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual, Bolsonaro aproveitou o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, para mudar de ideia e dar apoio as mulheres que sofrem com esse problema.

De acordo com o levamento do Projeto Novo Ciclo, 1 em cada 3 brasileiras, entre 14 e 24 anos, já deixou de comprar absorventes por falta de dinheiro. A pesquisa mostrou também que 42% das jovens que menstruam utilizam o absorvente por mais tempo que o indicado por questões financeiras.



A UNICEF já fez um relatório a respeito da pobreza menstrual no Brasil, traçando um panorama alarmante da realidade menstrual vivida por meninas brasileiras



Outros dados apontam que 32% das mulheres já deixaram de sair por falta de dinheiro para comprar um absorvente, 20% delas perderam aulas e 11% faltaram do trabalho. Já entre as jovens de negras de família de baixa renda, 47% vivem a pobreza menstrual na rotina.