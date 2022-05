Personalidades de Manaus mostram diferentes visões sobre a Amazônia em novo livro

O jornalista Sérgio Adeodato reuniu 60 personalidades na obra

Em um momento em que muito tem se discutido sobre a Amazônia, trazer uma pauta sobre como as pessoas enxergam essa floresta é de suma importância para mostrar a riqueza do país e valoriza-la. Foi com essa intenção que o jornalista Sérgio Adeodato escreveu o livro-reportagem ‘Manaus de Frente para a Floresta’.

Tendo mais de 30 anos de carreira, Sérgio Adeodato é jornalista especializado em meio ambiente, sustentabilidade e temas socioambientais e culturais



Para escrever a obra, Sérgio convidou 60 personalidades de Manaus, anônimas e famosas, para mostrar a visão delas em relação a metrópole da Amazônia, a floresta que a cerca e os desafios da região e para o futuro. Entre os convidados está o músico Celdo Braga, o empresário Denis Minev, o artista plástico Luiz Antonio Vieira e a ambientalista Érika Schloemp.

O livro é um dos produtos do projeto multimídia ‘Manaus de Frente para Floresta’, que tem apoio da Manauscult, Fundação Amazônia Sustentável, Instituto de Conservação e Desenvolvimento do Amazonas, Instituto Arapyaú, Uma Concertação pela Amazônia, Impact Hub Manaus e Coca-Cola Brasil



“Normalmente se fala que Manaus é uma cidade que vive de costas para a floresta e isso sempre me deixou intrigado. Como uma cidade no meio da Amazônia vive de costas para a floresta? Resolvi fazer um projeto mostrando o oposto, a Manaus de frente para a floresta, com seus desafios e positividades, em uma abordagem construtiva: apresentar os problemas e debater as soluções”, explica Sérgio Adeodato.

Personalidades, como o músico Celdo Braga e o empresário Denis Minev, fazem parte do novo livro



O livro de Adeodato será lançado em uma terça-feira, dia 17 de maio, e contribuirá para o debate sobre as soluções e o futuro de Manaus, e de suas diferentes realidades. Além da visão de cada personalidade, a obra está cheia de fotos, dados e análises sobre diversos aspectos da maior metrópole da Amazônia, uma região que se encontra no centro das discussões sobre a mudança climática e o desenvolvimento sustentável.