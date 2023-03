Personal trainer promove aulões gratuitos de emagrecimento

A partir de hoje (13), o especialista em musculação, Caio Signoretti, ensina como alcançar um corpo tonificado em até 90 dias com o Projeto 30/90

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos problemas mais graves da atualidade. Não à toa, ainda segundo o órgão, até 2025, estima-se que 2,3 bilhões de pessoas no mundo terão sobrepeso. Só no Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3%, em 2019.

Caion Signoretti faz sucesso nas redes sociais com suas dicas práticas que mudam a forma de fazer exercícios

Diante disso, a prática de atividade física se tornou uma questão de saúde e não apenas estética. Pensando nisso, o personal trainer Caio Signoretti (@caionsignoretti), conta com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 20 mil alunos pelo país, promove um projeto gratuito de treinos on-line, a parir de hoje (13). As inscrições estão disponíveis pelo site.

Projeto online e totalmente gratuito combate a obesidade

O Projeto 30/90 é voltado para quem deseja emagrecer, definir e tonificar o corpo em um período de 30 a 90 dias. O objetivo desses primeiros encontros é esclarecer as dúvidas mais comuns sobre musculação e definição. No dia 19/03, começa, na prática, o Projeto 30/90. “Durante os aulões, iremos dar o passo a passo para qualquer pessoa, independente da idade, sexo ou nível de treinamento tonificar, emagrecer e definir de 30 à 90 dias, seja treinando na academia ou em casa’’, pontua Signoretti.