Perdeu o passaporte? Saiba o que fazer se estiver fora do Brasil

Associação de Agências de Intercâmbio dá dicas valiosas de como proceder em caso de perda do documento no exterior

Perder documentos no Brasil já é uma grande dor de cabeça. Ter que ir a órgãos públicos e enfrentar filas para tirar a segunda via, além do risco do documento ter caído na mão de estelionatários deixa todo mundo preocupado.

De acordo com os Correios, somente em 2021, cerca de 90 mil documentos foram registrados como perdidos no sistema. Em 2020 foram 94 mil, sendo que apenas 3% desse montante volta para as mãos dos donos.

E quando se trata do passaporte perdido fora do país, a situação pode gerar uma preocupação ainda maior, dependendo de qual agência tenha contratado seu programa de intercâmbio; isso porque nem todas oferecem um suporte de qualidade, que inclua imprevistos como esse.

“Ninguém vai para uma experiência internacional pensando em perder o passaporte, mas temos que reconhecer que a situação é possível de acontecer, e é por isso que deve também ser uma preocupação das agências de intercâmbio, que trabalham para que todo programa aconteça com a maior qualidade e segurança possível. O nosso trabalho é para destacar agências que pensam nos mínimos detalhes”, explica Alexandre Argenta, presidente da Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil (Belta).

Segundo a Associação, em casos como esse, o primeiro passo que o turista deve dar é se dirigir à delegacia mais próxima e registrar o boletim de ocorrência, detalhando o que pode ter acontecido, desde perda, roubo ou extravio, assim que perceber que o passaporte não está mais com ele. Assim, o documento será bloqueado e ninguém poderá aplicar golpes com seu documento.

O segundo passo é acessar o Portal Consular e preencher o formulário on-line de solicitação de passaporte. Depois disso, é necessário que a pessoa vá à embaixada ou ao consulado mais próximo (no site do Portal Consular existe uma lista com todos os consulados e embaixadas). Se a cidade onde o viajante ou residente estiver possuir os dois órgãos, opte pelo consulado. Com o B.O. e o formulário preenchidos, é a vez de solicitar um novo passaporte depois de pagar a taxa estipulada. Dependendo do país, o documento pode ficar pronto em um prazo de sete a dez dias.

No caso de pessoas que necessitem retornar ao Brasil antes deste prazo, é necessário pedir uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB). Este documento tem caráter emergencial e fica pronto em até três dias, dando autorização apenas para fazer uma viagem direta ao país. Caso o turista opte por aguardar, receberá seu passaporte novo, podendo dar continuidade a outras viagens, se for o caso.

“Para evitar toda essa situação, sempre aconselhamos que tirem cópia do documento original e deixem o original guardado, em maior segurança”, conclui Alexandre.

Criada há 30 anos, a Belta tem como objetivo promover a educação internacional no país. Como única Associação das agências de intercâmbio do Brasil que oferece programas para todo o mundo e sem fins lucrativos, tem como foco certificar com o Selo Belta, agências confiáveis no setor, através de um processo cuidadoso de análise financeira, técnica e idoneidade das agências.

A Belta já recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, entre eles o prêmio internacional STM Awards, que é considerado o Oscar do segmento de intercâmbio, além de ser a primeira associação de agências de intercâmbio que, após receber cinco vezes essa premiação, alcançou o hall da fama.