“Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença para a saúde e bem-estar”, diz Carol Borba

Influenciadora compartilha conhecimentos da neurociência sobre importância da interocepção e propriocepção, que influenciam diretamente as emoções

“Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença para a saúde e bem-estar”! Isso é o que afirma a influenciadora Carol Borba, que compartilhou com seu público conhecimentos da neurociência sobre importância da interocepção e propriocepção, que influenciam diretamente as emoções.

“Nosso corpo se comunica intensamente com nosso cérebro e nossas emoções”, diz Carol Crédito: Divulgação



A neurociência tem revelado uma nova perspectiva sobre a percepção sensorial, identificando não apenas cinco, mas sete sentidos essenciais para o funcionamento humano. Enquanto os sentidos tradicionais, como tato, olfato, paladar e visão, são considerados menos importantes, a interocepção e a propriocepção ganham destaque como os sentidos mais cruciais de todos. Assim, a influenciadora fitness e empresária Carol Borba, compartilhou a importância desses sentidos pouco conhecidos.

Carol Borba: “Nossas expressões faciais ativam diretamente as emoções dentro de nós” Crédito: Divulgação



“Esses dois sentidos ditam ao cérebro como ele deve reagir. Por exemplo, quando sentimos os olhos pesados, é um sinal para o cérebro de que estamos com sono. Quando temos aquele friozinho na barriga, é um sinal de que estamos com medo ou vergonha. Essas informações são tão cruciais para o cérebro que são consideradas sentidos, pois influenciam diretamente as reações cerebrais”, diz.

Carol Borba compartilhou com seu público conhecimentos da neurociência Crédito: Divulgação



A empresária destaca ainda que a interocepção refere-se às informações que o cérebro recebe sobre o funcionamento interno do corpo, incluindo o coração, a respiração e o intestino. Já a propriocepção diz respeito às informações que permitem às pessoas compreenderem suas postura e movimento corporal como um todo.



Ela reforça também que estudos recentes surpreenderam ao revelar que o cérebro dedica mais terminações nervosas às regiões do rosto, olhos, boca e mãos, ao invés de áreas maiores de movimento do corpo, como costas e pernas. “Isso significa que os movimentos faciais que fazemos são mais responsivos ao cérebro do que movimentos musculares em grandes áreas do corpo. Nossas expressões faciais ativam diretamente as emoções dentro de nós”, conta Carol.



Diante da descoberta da importância da interocepção e propriocepção, Carol Borba reafirma a importância de estar atento à postura e expressões faciais e o quanto mudanças simples, como começar o dia com uma postura mais positiva, podem mudar o bem-estar diário.



“Nosso corpo se comunica intensamente com nosso cérebro e nossas emoções. Portanto, se estamos em uma posição que denota tristeza, com os ombros caídos, é importante mudar isso imediatamente. Devemos começar o dia melhorando nossa postura, dando um sorriso no rosto e interagindo com as pessoas ao nosso redor. Essas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença em nosso dia e em nossas emoções”, pontua.