Pelé Milflows, o rapper colecionador de milhões de streams, aposta em no hit “Perfeição”

Mais um love song para a conta! Pelé Milflows, colecionador de números surpreendentes no YouTube, lança pelo selo Altamira a faixa “Perfeição”.

O duo, desta vez, é com Samantha Machado. Bem ao estilo Milflows, as rimas são sobre o amor e quanto às particularidades do outro são perceptíveis, causando a sensação de perfeição, palavra que dá nome ao single. “O rap é um gênero extraordinário, que abre espaço para falar de críticas sociais, política, mas também de amor. Esse sentimento cabe muito no meu repertório. Sou um eterno apaixonado pela vida e pelas pessoas”, diz o cantor.

Já "Canceriana" se tornou febre ao ser interpretada por Marilia Mendonça nas redes sociais, fato que até hoje emociona o rapper que saiu das batalhas de rima de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. "Foi um dos grandes presentes que pude receber na vida. Saber que Marília ouvia e curtia meu som é algo que me deixa sem jeito até hoje. Parece inacreditável onde minha música já chegou e a quantidade de corações que foram conquistados, tocados por aquilo que escrevi. Essa é a mágica da música", completa.

A produção musical de “Perfeição é assinada pela dobradinha de JnrBeats e Liu Beatz. No clipe de Yasmin Oliveira, Pelé Milflows e Samantha Machado interpretam as cenas em um espaço livre, arborizado, fazendo alusão sobre a leveza e ao mesmo tempo a força que fazem parte de “Perfeição”. “Minha vontade é que a faixa seja o tema de vida de muitas pessoas, que o amor seja realmente a maior força que existe. Que elas se abram para esse sentimento, o único capaz de transformar qualquer situação”, encerra Milflows.

