Pela nona vez, TV Globo é o +Premiado Veículo de 2021

Segundo o “Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira”, levantamento feito pelo Portal dos Jornalistas e pelo newsletter Jornalistas&Cia, a TV Globo é o +Premiado Veículo de Comunicação em 2021, pela nona vez das onze edições do ranking.

O jornalismo da emissora, segundo o levantamento, foi premiado por nove vezes, que juntos somaram 305 pontos na pesquisa e lhe garantiram a liderança. Entre os prêmios conquistados está o tradicional “Latinoamericano de Jornalismo Investigativo”, promovido pelo Instituto Prensa y Sociedad — além de troféus nos prêmios Alltech, Cristina Tavares, Abag/RP, Aceesp e Mulher Imprensa.

Na segunda posição aparece o jornal Folha de S.Paulo, com 280 pontos e oito prêmios

Na segunda posição aparece o jornal Folha de S.Paulo, com 280 pontos e oito prêmios. A publicação, a propósito, foi uma dos únicas que já conseguiram tirar da TV Globo o título de +Premiado Veículo do Ano, ao terminar na liderança da pesquisa em 2013. Além dela, apenas o portal candango Metrópoles conseguiu tal feito, na última edição do Ranking, em 2020.

Nos recortes regionais, os +Premiados Veículos de 2021 foram: Rede Globo (Sudeste), Metrópoles (Centro-Oeste), RBS TV (Sul), O Povo (Nordeste) e Amazônia Real (Norte).

