Pela 1ª vez, CILPE será realizado no Brasil reunindo autoridade de 23 países

O objetivo da conferência é fortalecer relações e a comunicação entre países das línguas portuguesa e espanhola

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) realiza a CILPE 2022 (Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola) em Brasília-DF. Serão três dias eventos, que contará com a presença de várias autoridades de diferentes países com linguagem portuguesa e espanhola.



Com 23 Estados membros e 18 escritórios nacionais, a OEI é a primeira organização de cooperação intergovernamental da região Ibero-Americana. É essa a organização responsável pela CILPE, evento que estimula a comunicação entre as nações para melhoria da educação, ciência e a cultura.

O evento acontecerá em formato híbrido e participações remotas transmitidas de diversas regiões da Ibero-américa, que poderão ser acompanhadas pelo público em tempo real nas plataformas digitais



Apesar do espanhol ser a 2ª língua mais falada no mundo e o português estar em 5ª lugar, ainda há um número significativo de pesquisadores ibero-americanos que optam por publicar trabalhos científicos em inglês, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pela OEI e o Real Instituto Elcano. Por isso, conferências como essa são tão importantes aos países.

Durante os 3 dias de encontro, autoridades do Brasil e outros 22 países participam e fomentam o debate sobre o futuro de dois dos idiomas mais falados do mundo



De acordo com o Diretor da OEI no Brasil, Raphael Callou, atividades e projetos que intensificam o bilinguismo “têm potencial singular de contribuir para uma ciência mais aberta e mais acessível, com as diversas vantagens que o multiculturalismo tem a oferecer”.

A programação conta com a presença de mais de 30 pesquisadores, estudiosos, acadêmicos e profissionais de organismos de cooperação e de instituições públicas



A edição de 2022 da CILPE terá “Línguas, cultura, ciência e inovação” como tema. O evento acontece do dia 16 a 18 de fevereiro no Distrito Federal brasileiro e também de forma híbrida. Os participantes vão debater potencialidades e os desafios do bilinguismo em português e espanhol, como também a ampliação deste formato nas áreas de educação, ciência e cultura.