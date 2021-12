Pela 14ª vez, Raiam Santos tem conta do Instagram derrubada

Advogado contou que suspeito entrou em contato e relatou ameaças

O empresário Raiam Santos luta, pela 14ª vez, para recuperar a conta do Instagram. O último ataque aconteceu na tarde desta terça-feira (21). A rede social de Raiam já chegou a obter mais de 2 milhões de seguidores, mas sempre é censurado e precisa voltar à estaca zero. O advogado e especialista em Direito Digital, Gabriel Avelar, contou que recebeu um contato suspeito de um possível hater do empresário que ameaçava a derrubar a conta, mais uma vez.

Advogado e especialista em Direito Digital, Gabriel Avelar

Avelar acredita que Raiam Santos tenha colecionado alguns desafetos na internet pelo jeito de tratar assuntos relacionados a golpes, finanças e riqueza. “Essa não é a primeira, nem segunda vez que acontece de derrubarem a rede social dele, e isso é uma falha do próprio Facebook que ao invés de solucionar essas barreiras preferem arcar apenas com pagamento de multas processuais”, explicou.

O especialista em Direito Digital ainda contou que o empresário coleciona cinco processos contra a rede social, mas as respostas que recebem são apenas de posicionamentos genéricos quanto aos motivos pelos quais as contas são derrubadas.

“Chega a ser constrangedor, pois a justificativa é que a conta foi desativada por não seguir os termos de uso, ou que contém ataques de bullying e assédio, por exemplo. Mas, quando pedimos provas e esclarecimentos judiciais, tudo o que recebemos é um print de um post que não condiz com os argumentos apresentados”, contou.

O empresário faz sucesso nas redes sociais com conteúdos de finanças, gestão e empreendedorismo digital

Em entrevista, Gabriel Avelar revelou ter recebido contato de um hater há três meses dizendo ser marido de uma das advogadas que tem processo em andamento contra o empresário.

“Ele entrou em contato comigo e disse que não deixaria o perfil do Raiam crescer e que teria outros parceiros e que derrubariam a conta dele. Nossa suspeita é que ele possa ser o possível autor desse ato”, comentou.

Advogado contou que haverá investigação sobre o caso

O advogado ainda pontuou que caso o suspeito pelas ‘derrubadas de contas’ de Raiam Santos seja descoberto, ele pode ser indiciado pelos crimes de danos morais, danos materiais e violação do marco regulatório da internet.

“Nesse momento, vamos entrar com uma liminar para tentar reverter o caso, pois além de se tratar de uma pessoa, esse é o trabalho dele, ele vive da internet. Mas, como essa já é uma prática comum, não estamos tão esperançosos, ou seja, Raiam vai precisar começar de novo”, explicou.