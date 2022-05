Pedro Sampaio no TVZ: Produtor e DJ assume o comando do programa, que vai ao ar 16 de maio

O anúncio dessa parceria aconteceu na quinta-feira (05), no Instagram do Multishow, que promete muita diversão e entretenimento para os fãs

Pedro Sampaio é o mais novo apresentador do TVZ, programa focado em música e videoclipes do Multishow. O DJ e produtor assume o lugar de Gloria Groove, a partir de 16 de maio, e oficializa sua entrada para o canal, ao apresentar o TVZ Temporada Pedro Sampaio.

O anúncio dessa parceria aconteceu na sexta-feira (06), no perfil do Multishow no Instagram, em um divertido vídeo de reels que mostra Sampaio chegando ao estúdio de gravações fantasiado de abacaxi.

“É um orgulho imenso pra mim ter sido convidado para apresentar o TVZ. Eu e o Multishow estamos criando uma temporada que é a minha cara e a cara do canal, então estou ansioso para o público conferir”, adianta Pedro.

O TVZ Temporada Pedro Sampaio promete entregar tudo no quesito entretenimento, convidados, improviso, música boa e diversão e vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, com edições ao vivo toda segunda e quinta.

A cada temporada, o programa se reinventa e convida um grande nome para assumir o comando da maior atração de videoclipes do país. Já estiveram à frente os cantores Dilsinho, Ferrugem, Juliette, Léo Santana, Lexa, Márvvila, Matheus e Kauan e Thiaguinho.

O Multishow é um canal que se baseia na diversão e busca levar ao assinante o melhor do entretenimento, com muito humor, música, reality e viagem. São diferentes formatos de conteúdo, que vão desde transmissões ao vivo dos maiores festivais do mundo até programas protagonizados por grandes humoristas e músicos do país.

Em 2020, foi o terceiro canal mais assistido no horário nobre da Pay TV e, desde 2018, está entre os cinco mais assistidos neste horário. O Multishow produz também conteúdo exclusivo para a web, como vídeos, reportagens sobre a programação e transmissões, em seu site e redes sociais.