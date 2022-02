Pedro Ottoni protagoniza esquete com Marcelo D2

O vídeo “Amigão” ainda conta com a participação de Thati Lopes, Fabio Porchat e Fabio de Luca

Pedro Ottoni, ator, comediante e apresentador de stand-up, é o novo integrante do Porta dos Fundos e estrela em nova esquete do grupo com a participação de Marcelo D2, Thati Lopes, Fabio Porchat e Fabio de Luca.

Na esquete, que foi veiculada hoje, dia 31 de janeiro, Pedro interpreta Bruno, paciente que é internado com uma “dor de estômago” e, ao acordar no dia seguinte sem saber o que acontece, recebe a visita do ídolo Marcelo D2, mimos de seu médico, interpretado por Fabio Porchat, e um casamento surpresa organizado por sua namorada, interpretada por Thati Lopes. O roteiro é de Pedro Esteves e a direção é de Vini Videla.

Pedro, que teve a sua entrada no grupo divulgada em janeiro, já protagonizou outras esquetes do Porta, como “Informação Privada” e “Interpretação de Texto” e agora chega para completar o time.