Peças sem gênero e cheias de arte – DZARM lança coleção com Agatha Moreira e Rodrigo Simas na campanha

As peças são assinadas por Felipe Morozini para coleção do Dia dos Namorados

No próximo domingo, 12, o dia começará mais romântico e profundo, isso porque no Brasil é celebrado o Dia dos Namorados. Sempre presente em cada momento dos clientes, é claro que a DZARM não poderia estar de fora desse momento e por isso se juntou ao artista Felipe Morozini para montar uma coleção sem gênero e cheia de amor.

A parceria com o artista Felipe Morozini, resultou em um encontro entre o urbano e o sportstyle, com t-shirts estampadas com as famosas frases do artista



A collab com Felipe tem o objetivo de levar arte para o cotidiano, por isso toda a campanha foi feita nas ruas de São Paulo, retratando, no agito da cidade, uma mor que desperta a alma. É como aquela famosa frase diz: “Existe amor em SP”. O casal escolhido para estrelar esse projeto foi Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

A coleção conta com cores sóbrias e trabalha looks monocromáticos em verde e peças camufladas em tons neutros



“Eu acho que desde o começo meu trabalho fala sobre amor. As frases e as poesias trazem uma necessidade de reconhecimento do outro, uma igualdade. Acho bonito pensar que estamos em uma cidade gigante e estamos promovendo o amor.” conta Felipe.



A campanha “Amores Urbanos” foi fotografada no Minhocão, espaço urbano palco das obras de Morozini. As peças são “cool”, atemporais e sem gênero, estampadas com as mesmas frases espalhadas pelo cartão postal de São Paulo: “eu me vejo em você” e “você mora dentro de mim”, que simbolizam o “mood” da coleção.