PBExpo: maior feira aeronáutica do mundo recebe empresa fundada por brasileiros

A Aloia Aerospace Inc., uma das principais empresas do setor, especialista em peças e materiais de reposição para a indústria aeronáutica, participou no início do mês de março da PBExpo, a principal feira mundial de aviação e do setor aeroespacial, realizada no Centro de Convenções de Miami Beach, na Flórida (EUA), sob o tema “Fazendo a conexão”.

Rodrigo Puttini, diretor comercial e operacional da Aloia Aerospace Inc.

O grande protagonismo da empresa resultou em novos contatos e oportunidades de captação de clientes e parceiros estratégicos, se aproveitando do mote do próprio evento. “Apresentada pela PartsBase, a feira visa promover e cultivar a colaboração nas indústrias aeronáutica e aeroespacial. Nosso objetivo é criar um ambiente onde representantes de todos os níveis da cadeia de suprimentos possam fazer networking e expandir seus negócios”, como comentou Felicia Vance, gerente de Marketing da PBExpo.

PBExpo, a principal feira mundial de aviação e do setor aeroespacial PBExpo é realizada no Centro de Convenções de Miami Beach, na Flórida (EUA)

A PBEXPO 2024 Innovating Aviation é uma das principais feiras do setor de MRO – Manutenção, Reparo e Revisão e contou com a participação de mais de cinco mil participantes, dentre eles, estavam as principais companhias aéreas, incluindo os mais importantes fornecedores e distribuidores de peças do segmento MRO. Diante da importância da PBExpo 2024, a Aloia se consolida cada vez mais como um grande player do mercado MRO, principalmente por ter sido um dos patrocinadores oficiais do evento, mostrando a relevância da empresa no ramo.

Felicia Vance, gerente de Marketing da PBExpo

A PBExpo aproveitou para implementar o uso de Inteligência artificial como ferramenta para impulsionar os negócios, aproximando os participantes do MRO de acordo com os interesses e necessidades na hora da negociação, explica a gerente de marketing do evento, Felice Vance: “O objetivo da PBExpo é otimizar a forma como os membros da indústria colaboram. No ano passado, implementamos um pavilhão de companhia aérea inédito; era um local para as companhias aéreas se reunirem e conhecerem fornecedores. Para 2024, aproveitamos o poder da IA para criar um algoritmo de matchmaking em nosso aplicativo móvel que combina os participantes com base em interesses comuns e facilita as reuniões entre eles”.

As feiras de MRO são conhecidas por reunir grandes expositores da aviação civil, a PBExpo 2024 contou com um pavilhão dedicado para empresas da Defesa, ressaltando o seu compromisso em facilitar maiores oportunidades de negócios com um nicho conhecido por representar uma grande fatia de investimento governamental. “Este ano, acrescentamos também o nosso Pavilhão de Defesa, que reúne todos os empreiteiros militares e governamentais com peças, manutenção e apoio logístico”, acrescentou Vance.

Desde 2015, a Aloia acompanha de perto as principais tendências no mercado MRO, que nos próximos anos estará aquecida em decorrência da maior demanda global no fluxo de passageiros, necessitando por mais técnicos de manutenção e repositores de peças aeronáuticas. Para este ano, a Aloia prevê o crescimento de cerca de 25%, graças ao ampliamento da atuação em diversos mercados estratégicos, como os Estados Unidos e Japão.

O diretor comercial e operacional da Aloia Aerospace Inc. reforçou sobre como a feira atingiu a expectativa. “A PBExpo nos permitiu uma conexão e oportunidades de negócios com os clientes e fornecedores atuais, e uma possibilidade de negócios futuros com outro grupo de clientes e fornecedores distintos. Além disso, conseguimos divulgar e expor a marca Aloia”.

O executivo ainda ressaltou sobre o que o público visitante buscava e a importância do evento para o setor. “Havia um foco maior em fornecedores de peças e serviços variados, por isso, encontramos sinergias de alguns produtos e fornecedores, e possibilidades de representações de vendas de alguns fabricantes. E isso é importante, ainda mais em um evento que vem ganhando escala e relevância maiores, com representação de alguns importantes clientes, de companhias aéreas, uma rede variada de expositores e de fornecedores, com opções a serem exploradas comercialmente. Sempre um bom momento para conexões e prospecções”, finalizou Rodrigo Puttini.