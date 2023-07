Paulo Teixeira marca presença no casamento da influenciadora Bruna Kehrvald e do empresário Manoel Vicente na Itália

A festa digna de realeza, durou 72h, no Lago de Como, mesmo local onde Bruna foi pedida em casamento

Um casamento digno de realeza. Essa foi uma das definições de Paulo Teixeira para o casamento ilustre da arquiteta, designer de interiores e influenciadora Bruna Kehrnvald com o empresário Manoel Vicente Pereira Neto, fundador da GAV Resorts. O país escolhido para essa grande celebração foi a Itália, e o local foi o Lago De Como, onde Bruna foi pedida em casamento. A celebração que começou na última terça-feira (11), durou 72h.

Paulo Teixeira, designer de joias e CEO da marca Paulo Teixeira Joias, a queridinha dos famosos, como a influenciadora Virgínia e o cantor Gusttavo Lima, esteve entre os convidados e falou sua experiência na grande celebração: “Não fui convidado para o casamento de Kate e William, porém depois do casamento da Bruna e Manoel eu me sinto satisfeito com o quesito ‘Casamento Real’ “, brinca o designer.