Paulo Miorali, referência nacional em transplantes capilares de alto padrão, avalia polêmica sobre Clínica de CR7

Apesar das polêmicas, clínica de craque português segue com lucros astronômicos

Com resultados extremamente naturais, Paulo Miorali, de 46 anos , é um dos pioneiros no Brasil em transplante capilar FUE (Follicular Unit Extraction ou técnica fio a fio de alta densidade, já tendo atendido grandes personalidades e famosos Para ele, o transplante capilar é capaz de mudar a vida de pacientes que sofrem com a calvície, doença que apesar de estética, devasta a autoestima da pessoa, e hoje pode ser tratada através do transplante capilar, que traz rejuvenescimento, resultados extremamente naturais, melhora da autoestima e da qualidade de vida das pessoas.

Especialista em transplantes capilares de alto padrão, Paulo Miorali comenta polêmica envolvendo o jogador Cristiano Ronaldo

Acostumado a acumular títulos e prêmios, o astro português Cristiano Ronaldo também se aventurou em outro ramo totalmente distante do futebol. Em 2021, o craque investiu pesado no grupo especializado em implante capilar ‘Insparya Hair Medical Clinic’, mas, recentemente, suas clínicas sofreram críticas pesadas de seus clientes insatisfeitos.

‘Péssima experiência’, ‘serviço limitado’ ou ‘não se deixem enganar por esta máquina de sacar dinheiro’ são alguns dos comentários que podem ser lidos em pesquisas no Google. O médico especialista Dr°. Paulo Miorali, referência em transplante capilar e um dos pioneiros no Brasil em transplante capilar FUE da “ técnica fio a fio “ de alta densidade, não se mostrou surpreso com a repercussão negativa e analisou.

Essas clínicas, que se iniciaram na Turquia, estão sendo tendência em todo mundo, mas nem sempre entregam um serviço de qualidade. A grande maioria é focada no fluxo de clientes e não na qualidade do seu serviço, o que acaba gerando trabalhos limitados. Essas clínicas possuem metas, são grandes fábricas de cirurgia e que muitas vezes podem colocar em risco a vida do paciente por suas equipes com pouca experiência – disse Miorali, que ainda analisou o momento da clínica de CR7.

O Cristiano Ronaldo é um cara empreendedor, um atleta excepcional, muito vaidoso e é o próprio garoto propaganda do seu negócio. Eu vi algumas matérias e comentários de pacientes insatisfeitos. Porque? Modelo de negócio, o grande fluxo de pacientes e as cirurgias de baixo custo. A pessoa que investe nisso tem o retorno financeiro, mas não está entregando um serviço de qualidade. A minha crítica fica pela falta de relação médico paciente, medicina não pode ser simplesmente um negócio, precisa de ética e principalmente segurança – finalizou.

O especialista adianta que, em breve, vai inaugurar um dos maiores serviços de transplante capilar do Brasil, o Miorali Day Hospital

Natural e residente em Marília, na região Centro-Oeste de São Paulo, Paulo Miorali é médico, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, há 20 anos. Pós-graduado em Dermatologia há 15 anos, iniciou sua trajetória em transplante capilar com o mentor e ex sócio Dr Thiago Bianco em Alphaville, há exatos 7 anos. Segundo ele, ser médico sempre foi um sonho desde os 15 anos de idade.

“Nunca passou pela minha cabeça seguir outro caminho”, declara.

Segundo Miorali, hoje, olhando para o passado, ele abre o coração e explica que não mudaria em nada sua trajetória, que por muito tempo eram em plantões de pronto-socorros, nas ambulâncias do Samu e também nos postos de saúde que encontrava forças para prosseguir.

De acordo com ele, foi na dermatologia que descobriu a verdadeira vocação, ajudando seus pacientes a elevarem sua autoestima através de tratamentos sempre com muita naturalidade.

“Migrar para a minha paixão foi algo natural, o transplante capilar veio para ratificar minha verdadeira vocação. Área da medicina que mais cresce na atualidade e que iniciei há 7 anos, me posicionando como referência nacional pelo método de alta densidade e naturalidade, por tratar a experiência dos meus pacientes como prioridade em meu serviço, por empreender e por estar prestes a inaugurar um dos maiores serviços de transplante capilar do Brasil, o Miorali Day Hospital”, completa. Uma estrutura de 800m2 especializada em transplante capilar, com equipamentos modernos e excelência na experiência do cliente.

Tendo grandes nomes da área como inspiração, entre eles o mentor Thiago Bianco e o Dr Antônio Ruston, Paulo Miorali revela que está vivendo a vida em sua plenitude total.

“Minha vida sempre foi estável, porém hoje estou na plenitude financeira, pessoal, profissional”, finaliza.