Paulo Esperandio é o novo CMO da TIM

Esperandio será responsável pelas ofertas, produtos

e serviços para os segmentos de pessoa física e micro e pequenas empresas

A TIM inicia o ano com um novo responsável pela área de marketing. Paulo Esperandio, que está na empresa desde março de 2021, é agora o CMO da companhia, liderando a equipe que desenvolve as ofertas da operadora para clientes individuais e para micro e pequenas empresas. Ele atuará também na gestão de todo o portfólio de serviços de valor adicionado, aparelhos e acessórios.

O principal desafio do executivo em 2022 será o lançamento das primeiras ofertas da nova rede 5G. De acordo com as regras do leilão de frequências, a tecnologia deve estar disponível comercialmente até julho. “Estou liderando o projeto com um grupo que envolve as mais diferentes áreas da empresa e muito entusiasmado por fazer parte desse novo momento do setor de telecomunicações. O 5G vai revolucionar o mercado e trazer uma experiência inovadora para os usuários, seja por meio dos seus smartphones ou das soluções que a tecnologia irá acelerar, como a internet das coisas”, destaca.

Paulo Esperandio ingressou na TIM há pouco menos de um ano, para comandar a área de ofertas para o consumidor final. Antes, trabalhou por quase quatro anos na Vivo, onde foi head de transformação digital. Ele é graduado em Engenharia pela USP e tem MBA em gestão de negócios pela IESE Business School, em Barcelona.