Paulinha Lobão entrevista Jayme Monjardim, em visita ao Maranhão para focar em projetos sustentáveis

A apresentadora do “Algo Mais” recebeu o diretor de cinema e empresário, que falou sobre a intenção de criar uma fazenda sustentável na região, voltada à exploração do babaçu

Paulinha Lobão, apresentadora do “Algo Mais”, programa da TV Difusora, afiliada da emissora SBT, entrevistou recentemente o diretor de cinema e empresário Jayme Monjardim, que falou sobre projetos voltados à exploração sustentável do babaçu no Maranhão, uma parceria com a WOGI, uma organização internacional com foco em transformação social.

A entrevista aconteceu na TV, mas também foi transmitida ao vivo na rádio Nova FM, onde Paulinha apresenta o programa de mesmo nome, “Algo Mais”. Na ocasião, o entrevistado contou sobre a intenção de criar uma fazenda sustentável, voltada à pesquisa e inovação, na região de Palmeirândia, município do Maranhão, com incentivo de Nélia Rodrigues, que visa a exploração da região, investimento local e produção relacionada ao coco babaçu, considerado o ouro do Maranhão.

Paulinha Lobão, apresentadora do “Algo Mais”, programa da TV Difusora, afiliada da emissora SBT

O intuito de Monjardim e de Nélia, filha de mãe quebradeira de coco e de pai lavrador, natural do estado maranhense, é fomentar a cadeia de alimento sustentável e trazer avanços e melhorias ao cenário das quebradeiras de coco da região.

“Minha mãe era Quebradeira de Coco e meu pai era Lavrador, ele apenas sabe escrever o próprio nome, mas o conhecimento que ele mostra do mundo, prova para mim que se tivesse oportunidades de estudos, hoje ele seria um dos homens mais inteligentes deste país. Aos 11 anos fui embora da minha terra, Stª Eulália, com um intuito: melhorar de vida e ajudar minha família. Logo que cheguei no Rio de Janeiro, trabalhei como empregada doméstica, onde fui faxineira, cozinheira, governanta e hoje sou Empresária. Tenho muito orgulho de todos os trabalhos que já tive, pois foi através dessa trajetória que Deus permitiu que eu chegasse onde estou”, conta Rodrigues em seu perfil no Instagram.

Diretor de cinema e empresário Jayme Monjardim

O renomado cineasta afirma que a pandemia trouxe o sentimento de que é possível mudar as coisas.

“O Maranhão foi uma surpresa para mim. Eu sempre tinha uma imagem do Maranhão pelos Lençóis, no tempo que fiz a novela ‘O Clone’. E não tive a oportunidade de ver as demais regiões e conhecer o babaçu. A gente tem que reconhecer que o mundo mudou. Ao conhecer o babaçu, e a pandemia fez com que algumas coisas se adiantassem, novas formas de pensar o próximo, fez com que a gente tivesse um estilo diferente de olhar. Entrei num processo que posso mudar as coisas. Essa relação com o social e poder fazer algo diferente me movimenta. Estou montando essa indústria do bem e outros projetos que trabalham nessa linha”, destaca Jayme, durante visita à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA).

”Ao conhecer o babaçu, e a pandemia fez com que algumas coisas se adiantassem, novas formas de pensar o próximo, fez com que a gente tivesse um estilo diferente de olhar. Entrei num processo que posso mudar as coisas”, conta Monjardim

Sobre o encontro com Monjardim, a rainha do Maranhão declarou que foi um momento muito especial. “Foi incrível entrevistar o diretor Jayme Monjardim. Um verdadeiro gênio da televisão e do cinema brasileiro. Agora, mais um apaixonado pelo Maranhão”, conclui.