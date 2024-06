Paulinha e Edison Lobão recebem Milton Cunha em sua casa no Maranhão

Paulinha Lobão e seu marido, Edison Lobão Filho, abriram a porta de sua casa para receber de braços abertos a presença ilustre de Milton Cunha em sua passagem por São Luís, no Maranhão. O apresentador esteve na cidade para o São João da Thay e não deixou de ser muito bem recepcionado pela apresentadora que conversou com a coluna e deu detalhes de uma tarde de domingo (09) agradável.

Dani assessora de Milto, zyl Oliveira , Célia Rossetti quem cuidou das delícias maranhenses servidas no almoço ,Fofa, jornalista , Milto Cunha , Paulinha Lobão , Neto Medeiros e o empresário Cláudio Carvalho .

“Recebi o Milton domingo para um almoço maranhense, que ele ama vir ao Maranhão. Minha amizade com ele vem desde meu programa na TV que já participou comigo e é sempre uma apoteose a presença dele”, disse ela, rasgando elogios para o amigo de longa data.

Paulinha Lobão e Milto Cunha

Paula ainda diz que ter a presença do amigo em sua casa, é uma celebração à cultura brasileira, nomeando Milton de enciclopédia. “Ele veio para o São João da Thay para dar uma aula da cultura brasileira, uma verdadeira enciclopédia da cultura brasileira. É sempre uma alegria recebê-lo”, ressaltou.

A apresentadora ainda disse que o comentarista deu detalhes do que estava com vontade de comer. “Ele sempre pede caranguejo catado, ele ama prestigiar a nossa cultura, a cultura do Maranhão, ele ama os Lençóis Maranhenses e foi lá passear no domingo, quando retornou eu preparei um almoço com amigos mais próximos”.

O menu especial foi preparado por uma quituteira do Maranhão, Célia Rossetti. “Ela sempre é convocada por suas delícias. Uma mulher maravilhosa”, finalizou. O cardápio completo contou com: Arroz de cuxá, torta de camarão, patinha de caranguejo ao vinagrete, farofa maranhense, pescada maranhense e carne de sol ludovicense. De sobremesa: mousse de bacuri com chocolate.

Paulinha Lobão nasceu em Brasília é apresentadora e locutora, mora em São Luís há 30 anos. Milton esteve com sua assessora, Daniele Oliveira. Eles foram recebidos por Paula e seu esposo, Edison Lobão Filho, os filhos do casal também estiveram presentes,Tatiana e seu noivo Jardson, seu filho Lucas e a noiva Fernanda. Vários amigos estiveram presentes, como Cláudio Carvalho, Mauricio Melo, uma jornalista acompanhada de Ziu Oliveira e Neto Oliveira.