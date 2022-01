Paula Lima e São Paulo Big Band farão abertura do Festival de Verão de Campos do Jordão 2022

Conhecida pelos festivais de inverno, esse é o 1º festival de verão de Campos do Jordão

Depois de quase dois anos sem eventos e festivais, o público anseia por um espaço com muita diversão e música boa. É exatamente isso que a 1ª edição do Festival de Verão de Campos do Jordão 2022 vai proporcionar. O evento acontece durante cinco dias e a abertura ficará por conta de Paula Lima e São Paulo Big Band.



A São Paulo Big Band é composta por 18 músicos brasileiros com a marcante presença feminina e tem o propósito de trazer a união da música brasileira e latino-americana

Campos do Jordão já é famosa pelos incríveis festivais que organiza durante o ano. Agora, a cidade tem mais um que promete virar recorrente no calendário anual. O Festival de Verão terá três semanas, de 22 de janeiro a 13 de fevereiro, contando com 54 apresentações musicais imperdíveis da música popular e erudita.

O último lançamento de Paula foi a canção ‘Mil Estrelas’, composta por Ivo Mozart e Zeider

Uma das grandes atrações do festival é a São Paulo Big Band, que promove um intercâmbio cultural com artistas e grandes orquestras. Com performances e arranjos inovadores, o som do agrupamento de bateria, contrabaixo acústico, guitarra, piano, saxofones, trompetes, trombones, solos e acordes embalarão canções que o público ama.

A cantora Paula Lima é outro destaque, que deve arrasar no palco e emocionar a todos com um repertório incrível. Além dela e da banda, haverá também a presença de Spok Adelson da Silva, João Bosco e Varijashree Venugopal. O festival acontece no Parque Capivari e alguns dias serão gratuitos. Acesse o site (www.festivalcamposdojordao.org.br/ingressos/) e garanta seu convite.



Os shows são gratuitos, abertos ao público e terão transmissão pelo YouTube do evento e também na plataforma #CulturaEmCasa

Serviço:

Festival de Verão de Campos do Jordão 2022

Local: PARQUE CAPIVARI – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1.291, Capivari, Campos do Jordão, SP

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tel.: (12) 3663-6463

Retirada de ingressos em www.festivalcamposdojordao.org.br/ingressos/ a partir de 10 dias antes de cada apresentação ou no dia do evento, na bilheteria da Praça Capivari — consultar horário de funcionamento no site