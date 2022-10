Patrícia Abravanel comenta série da Star Plus sobre seu pai: “não faz jus à pessoa maravilhosa que ele é”

A filha de Silvio Santos dá entrevista ao canal “Intervenção”, no último domingo (02), durante votação, onde comenta a produção e fala também sobre filme estrelado por Rodrigo Faro

No último domingo (02), Roger Turchetti esteve presente na zona eleitoral em que Silvio Santos e sua família votam, em São Paulo, onde pode conversar com o apresentador e sua filha, Patrícia Abravanel.

O vídeo com as entrevistas foi ao ar na segunda-feira (03), no canal do programa “Intervenção” do YouTube, atualmente com mais de 78 mil inscritos.



Na ocasião, Roger conversou com o dono da emissora SBT sobre o filme “Sequestro”, que tem estreia prevista para 2023, com o ator Rodrigo Faro estrelando o papel de Silvio, uma produção que vai reviver o dia em que o apresentador teve a casa invadida por um bandido, que o fez de refém por algumas horas, em 2001.

Já sua filha, Patrícia Abravanel, disse em entrevista a Turchetti que sabe da existência do filme. “Eu espero que seja incrível esse filme. Se não, a gente vai fazer um, um verdadeiro, um autêntico, uma biografia real”. Em resposta, o apresentador questionou: “Tá na hora do SBT fazer também filme”, e Patrícia brincou: “Fala com o chefe, ele tava por aí”.

Além dessa produção, há também a série “O Rei da TV”, prevista para ser lançada dia 19 de outubro na plataforma de streaming Star Plus BR, que vai mostrar os vários momentos da vida do apresentador, desde a época em que trabalhava como camelô até os momentos de sucesso no SBT.

Sobre a produção, que conta com o ator José Rubens Chachá no elenco, o simpático Silvio Santos, que atendeu às solicitações dos fãs que estavam no local e tirou muitas fotos, disse: “Parece que fizeram um filme (série) contando a minha vida. Não acredito, né? Mas, de qualquer maneira, vou ver o que eles fizeram”.

Patrícia Abravanel comentou, sobre a série, que ainda não assistiu, mas que amigos disseram não retratar de forma verdadeira a figura do seu pai. “Quem assistiu e conhece meu pai não gostou. Eu não assisti ainda. Falou que não faz jus à pessoa maravilhosa que ele é”, finalizou.