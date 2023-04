Pastor Leonardo Sale reúne quase 10 mil pessoas em Mega Vigília para noite de milagres no Ginásio da Portuguesa em São Paulo

O “Profeta das Multidões” que ficou famoso por suas profecias e por reunir multidões no Rio de Janeiro, realizou a Mega Vigília em São Paulo e reuniu diversos líderes religiosos e artistas

O Pastor Leonardo Sale é uma figura emblemática no meio gospel, aos 32 anos, o pastor reúne cerca de 30 mil pessoas em seus cultos em diversos pontos do Rio de Janeiro como Caxias, Madureira, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, São Cristóvão, São Pedro da Aldeia (região dos lagos), Mesquita e Orlando, na Flórida. Se nas igrejas físicas o pastor arrasta multidões, na internet, seu sucesso é ainda maior. Juntas, suas redes sociais acumulam quase 9 milhões de seguidores e seus vídeos ultrapassam a marca de 15 milhões de visualizações.

Pastor Leonardo Sale, conhecido por “Profeta das Multidões”

Crédito: Reprodução Instagram



Somente no Tik Tok, Leonardo Sale tem 2,9 milhões de seguidores e quase 27 milhões de curtidas, e seus vídeos alcançam visualizações recordes como 15,5 milhões de visualizações, 10,3 e 9,4 milhões, por exemplo. Seu Instagram já atraiu 1,5 milhão de seguidores e 965 mil em seu Facebook. O canal da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, IPTM, já soma 616 mil inscritos.



Sucesso que o tornou conhecido pelo apelido de “Profeta das Multidões”, justamente porque o pastor arrebata fiéis através da garantia de que milagres acontecem em suas celebrações. No último evento por exemplo, a Mega Vigília gospel liderada pelo pastor, chegou a reunir quase 10 mil pessoas no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, na última quinta-feira santa.

Pastor Leonardo Sale e a esposa, Cássia Sale na Mega Vigília

Crédito: Divulgação



Na ocasião, muitos milagres foram realizados, entre eles, um homem que era surdo e começou a ouvir e uma mulher que havia escrito uma carta de suicídio com a sua despedida e aceitou a Jesus e reconsiderou sua vida.



A vigília recebeu fiéis de todas as regiões do Brasil. A organização do evento ficou ao cargo da IPTM, que gerenciou o esquema de trânsito que teve que ser montado no entorno do estádio, para garantir a fluidez de quem passava pelo local e o acesso a quem se dirigia ao evento, que começou a receber o público pela manhã, mas que estava marcado para começar às 22 horas.



Segundo a organização, o evento teve a participação de outros líderes religiosos como os pastores Edivaldo Simão, angolano que mora em Portugal, Raique Carmelo, Renan Lopes e os cantores Marquinhos Gomes, Marcelo Gonçalves, Tom Carfi e Neide Martins, que se revezaram nas nove horas de vigília, e precisou do apoio de mais de 100 obreiros voluntários do ministério IPTM, que se deslocaram do Rio de Janeiro exclusivamente para apoiar o evento, e se juntaram a outros 50 voluntários totalizando 150 pessoa no staff.



Toda a movimentação de fiéis girava em torno da busca pelos milagres e profecias. Segundo o “Profeta das Multidões”, houve um grande mover do Espírito Santo naquele lugar, o que explica o comportamento de inúmeros fiéis que estavam mais perto do palco, e que puderam sentir mais de perto a presença de Deus sendo derramada naquele lugar. Pelo sucesso, novas vigílias poderão acontecer em São Paulo.