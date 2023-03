Pastor Leonardo Sale é destaque do Troféu JK em 2023

A premiação da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito reuniu diversas celebridades do mundo digital no tradicional Copacabana Palace

A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, teve como palco da entrega do troféu JK neste ano, o exuberante Copacabana Palace, e como um dos homenageados e indicados da noite , Pastor Leonardo Sale, Medalha do Mérito do Empreendedorismo JK – com o Título de Personalidade do Ano ( cravejada com 5 pedras preciosas e 5 safiras ).

Vários influenciadores digitais em múltiplas categorias. David Brazil , ex- jogador Cafú, Millene Domingues , Bruna Rodrigues , Gkay , Rafaella , entre muitos outros estavam entre os agraciados .

A premiação do Troféu JK Rio 2023, ocorreu no dia 01 de março, em uma noite de gala, em pleno aniversário de 458 anos da cidade do Rio de Janeiro, assim como o local, o Hotel Copacabana Palace, ícone da sofisticação hoteleira brasileira, que comemora neste ano de 2023, seus 100 anos de história e tradição.

A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, no aniversário da cidade do Rio de Janeiro, homenageando também o centenário do Copacabana Palace reconhece a importância da influência digital na sociedade brasileira e pinçou representantes de diversos setores do mundo da influência digital para anunciar que o Rio de Janeiro coloca no seu calendário oficial, o Dia do Influenciador Digital, reconhecendo essa grande atividade disruptiva e com alto poder de desenvolvimento para a geração de emprego e renda.

Também conhecida como a Joia JK, a Cruz do Mérito do Empreendedor JK da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek completa vinte e um anos em 2023. inspirada nas mais tradicionais peças honoríficas europeias, é uma peça cunhada em metal nobre, banhada a ouro e cravejada de pedras preciosas (25 rubis de quatro pontos e cinco esmeraldas de 13 pontos), sem deixar de lado a simbologia da heráldica e medalhística nacional.

Foi fundada em setembro de 2002 durante as festividades do centenário do nascimento de JK e o primeiro brasileiro a receber a homenagem foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Também já receberam a “Joia de JK” a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, o finado ator Raul Cortez, o músico Gilberto Gil e o finado piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, entre muitos outros brasileiros ilustres. Tem o intuito de reconhecer qualidades, méritos de honra, dignidade, caráter, civismo e espírito empreendedor de personalidades sensíveis ao desenvolvimento sustentável e à justiça na distribuição das riquezas brasileiras

Foi uma noite histórica, onde vários nomes foram homenageados de maneira representativa para o mundo da influência digital.

Todos os convidados foram recebidos por um Welcome Drinks no Hall Monumental do Copacabana Palace e logo após se dirigiram ao teatro para as homenagens.

Após o evento houve um grande coquetel regado a apresentações musicais e uma espetacular exibição da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba capitaneada pela Rainha de Bateria Viviane Araújo.