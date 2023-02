Parceria inédita e inusitada une pagode e rap

Depois de uma sequência de lançamentos do projeto “Belo Future” – medleys de regravações audiovisuais que misturam o beat eletrônico aos elementos tradicionais do pagode –, o cantor Belo está pronto para seu novo trabalho. Sob o selo da agência e gravadora Mousik, responsável pelos últimos lançamentos do artista, Belo convidou o rapper L7NNON para uma parceria na faixa “15 De Maio”. O encontro promete embalar os apaixonados de plantão ao trazer o samba e pagode, já característicos do artista, em uma mistura com beats do rap de L7NNON, um dos grandes nomes do gênero no país. O single estará disponível em todos os tocadores digitais nesta sexta-feira, 03 de fevereiro.

Pagode e Rap unidos em novo single do cantor Belo

A música retrata a vida de um homem que se apaixona perdidamente em uma noite de 15 de maio, mas agora se vê entregue a dor do término da relação: “Seria melhor não me envolver/ E fingir que é coisa de momento/ Seria melhor só beijar você/ Sem acelerar o sentimento/ Era mais fácil, tão fácil/ Fingir que a gente nunca aconteceu, eu sei”.

Sobre a parceria, Belo conta: “Essa música é bastante especial pois ela tem o amor profundo e a decepção do término deste amor. São assuntos que eu acredito que todos conseguem se identificar e é o território onde eu me encontro mais confortável para cantar. Chamar o L7NNON, uma revelação da nossa música brasileira, só acrescentou no resultado final e me deixou bastante orgulhoso”.

Por sua vez, o rapper também elogiou o cantor de pagode e se mostrou realizado com o resultado: “O Belo é um dos maiores cantores do Brasil e referência máxima pra todo mundo, ainda mais no rap. Cresci ouvindo os sucessos desse cara e hoje estar cantando com ele é uma honra! Fiquei muito feliz com o convite e com o resultado também. Mais um sucesso na pista, esquece”. O clipe de “15 De Maio” será lançado na próxima sexta-feira (3), ao meio dia, no canal oficial do cantor, no Youtube.