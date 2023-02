Parceria entre Planet Hemp e o rapper argentino Trueno gera clipe de “Meu Barrio”

Track faz parte do álbum “Jardineiros”, lançado pelo grupo carioca em outubro passado

Dando continuidade à divulgação do álbum “Jardineiros”, que marcou a volta do Planet Hemp após um hiato de 22 anos, o grupo acaba de lançar o clipe da faixa “Meu Barrio”, parceria com o rapper argentino Trueno. A produção audiovisual, já disponibilizada no canal oficial da banda carioca no YouTube, foi gravada em estúdio com a participação dos artistas em cenários que fazem referências às cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires –

Assinado por Cauã Csik – diretor que, além de Marcelo D2, já trabalhou também com Filipe Ret, Luísa Sonza e Ludmilla -, o videoclipe traz imagens dos integrantes do Planet Hemp e de Trueno performando a energia explosiva da faixa. Assim como o título “Meu Barrio” e a letra da track misturam português e espanhol, o filme vem repleto de referências visuais brasileiras e argentinas – como reproduções cenográficas de locais icônicos do Rio de Janeiro e Buenos Aires, como os Arcos da Lapa e o bairro de La Boca, respectivamente -, além de takes das duas cidades.

Fenômeno da música urbana latina, Trueno acumula números expressivos

Apesar da rivalidade quase folclórica entre Brasil e Argentina, “Meu Barrio” traz como ideia central as similaridades entre as vivências periféricas dos dois países sul-americanos, mostrando que há mais semelhanças do que diferenças. Com Marcelo D2 e BNegão apresentando rimas nos dois idiomas, Trueno também se arrisca nas palavras em português e se apresenta logo nos primeiros versos como MC Trovão, em tradução livre de seu nome artístico.

O álbum “Jardineiros”, marca a volta do Planet Hemp após um hiato de 22 anos

Fenômeno da música urbana latina, Trueno acumula números expressivos. Com apenas 20 anos, são mais de 10,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com o jovem rapper figurando na 59º posição entre os artistas mais ouvidos da Argentina no Top Semanal. Além disso, na mesma plataforma de áudio, ele aparece com o álbum “Bien o Mal” na 22ª posição dos charts do seu país de origem. O mesmo sucesso está refletido no YouTube: com mais de 5,8 milhões de inscritos, seu canal oficial na plataforma de vídeos supera a marca de 1,4 bilhão de visualizações.

“Meu Barrio” faz parte do álbum “Jardineiros”, projeto mais recente do Planet Hemp, que tem formação atual composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru. Com 15 músicas, o álbum – lançado pela Som Livre em outubro de 2022 – conta também com os clipes das faixas “Distopia” (feat Criolo) e “Taca Fogo”, além de music visualizers para todas as tracks.

Com uma agenda de shows movimentada, incluindo diversos festivais, a banda carioca é presença confirmada no Espaço Leste (São Paulo/SP, em 11/03), Circo Voador (Rio de Janeiro/RJ, em 17/03), Abertura Wu-Tang Clan – Arena Open Air – (São Paulo/SP, em 02/04), Breve Festival (Belo Horizonte/MG, em 22/04) e Festival MITA (Rio de Janeiro/RJ, em 27/05).