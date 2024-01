Parceria entre Niina Secrets, Eudora, Paramount Pictures e Cinemark promove evento de pré-estreia de nova versão de Meninas Malvadas

Evento ocorreu nesta quinta-feira (10) e contou com a presença de influenciadores digitais

Nesta quarta-feira (10), em sala no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo, a influenciadora digital e empresária brasileira Niina Secrets e a marca de cosméticos Eudora estiveram presentes na pré-estreia da nova versão do filme Meninas Malvadas, sucesso no início dos anos 2000. Além da pré-estreia, houve também a realização de ações e o lançamento de uma edição limitada de Niina Secrets Luminous, que faz o consumidor dos pés à cabeça neste verão.

“Meninas Malvadas é um grande clássico do cinema, que marcou época nos anos 2000 e traz as relações femininas à prova, mas que tem o papel de valorizar a conexão e a influência das mulheres nas vidas umas das outras. O filme se conecta com Eudora, marca que reforça essa ausência de espaço para a rivalidade feminina. Por isso, aproveitamos os códigos icônicos do filme para materializar a conexão entre o remake e a linha Niina Secrets revelando os segredos de uma make perfeita. Uma parceria inédita que busca cada vez mais estreitar nosso relacionamento com os nossos consumidores, por meio de experiências imersivas, que carregam mensagens propositivas, declara Jacqueline Gonzalez, Gerente Sênior de Comunicação e Redes Eudora.

O evento privado, que recebeu vários influenciadores digitais famosos vestidos de rosa, como Romolo Cricca, Mirella Qualha, Nath Araújo, Angélica Silva, Babu Lima e Savana As, possuía uma ativação imersiva, divertida e instagramável que permitia com que a partir dos códigos do filme, fosse possível recriar o quarto de Niina Secrets. Este local estará aberto de forma gratuita para a visitação e participação do público até o dia 31 de janeiro. No entanto, membros do plano Cinemark Club poderão realizar ativações especiais e ganhar cupons de frete grátis no site da Eudora.

O lançamento do filme no Cinemark do Shopping Eldorado contou com uma apresentação musical para comemorar o retorno das “Patricinhas” às telonas e com um bate-papo entre as influenciadoras Niina Secrets, Nath Araújo (Nanaths), Jacqueline Gonzalez, Gerente Sênior de Comunicação e Redes de Eudora e Juliana Branco, Publicity Manager da Paramount Pictures Brasil, que festejou a parceria e a valorização das relações femininas, além de revelar detalhes sobre os lançamentos de Eudora Niina Secrets Luminous e até alguns spoilers de Meninas Malvadas.

Além disso, foram divulgados quatro novos produtos multifuncionais que promovem o glow com alta pigmentação, texturas diferentes e muito brilho, expandindo a gama de produtos da linha Niina Secrets. Os produtos em questão são: as Palettes Luminous, que servem para diferentes tons de pele e possuem uma longa duração, além de ultra partículas de brilho que resultam em uma maquiagem intensa e atraente, com alta pigmentação; os blushes, em tons rosados, alaranjados e pêssegos; o Iluminador Multifuncional Luminous, que promove um bronze instantâneo para uma pele reluzente, que combina com o verão; e o Gloss Luminous Bronze, que proporciona um aspecto laqueado e de muito brilho com textura confortável e sensação refrescante.