Parceria entre BAND e Samsung TV Plus resulta no lançamento do canal New Brasil

Streaming gratuito contará com conteúdo do Grupo Bandeirantes e produzidos pelos canais da Newco

Os telespectadores brasileiros agora contam com uma nova opção de entretenimento: o canal New Brasil, lançado através de uma parceria entre BAND e Samsung TV Plus e que disponibiliza conteúdos gratuitos via streaming. New Brasil estreou no Samsung Plus na quarta-feira, 9 de agosto.

O programa Jogo Aberto, da Band, está entre as principais atrações do canal Crédito: Divulgação



O New Brasil entrou no mercado do streaming como um canal FAST, (da sigla Free Ad-Supported Streaming Television), que segue modelo da TV aberta, com propagandas vinculadas ao conteúdo e programação pré-determinada, só que no ambiente das plataformas de TVs conectadas. A ideia foi unir o conteúdo de excelência que a plataforma digital oferece a outros grandes players do mercado.

A programação do streaming pode ser alterada para ficar com transmissões ao vivo Crédito: Divulgação



“A entrada do New Brasil é o primeiro passo da empresa para abraçar esse novo horizonte, que cresce dia após dia mundialmente. O que fazemos não muda, mas é importante acompanhar e estar presente em todas as tecnologias que vão chegando. O mercado brasileiro está em evolução e os canais FAST também já são extremamente atraentes por aqui, oferecendo mais opções para entreter e informar”, diz Paulo Saad, vice-presidente da Newco e do Grupo Bandeirantes.



O New Brasil foi lançado pela Newco Pay TV, programadora de TV por assinatura do Grupo Bandeirantes. “Nossa prioridade é, e sempre será, trazer conteúdo de qualidade e com variedade para o nosso catálogo de canais do Samsung TV Plus. É com enorme satisfação que anunciamos a parceria com a Newco, com a estreia do canal New Brasil. Isso expande ainda mais a oferta da plataforma de programação nacional de qualidade, com uma variedade enorme de conteúdo, levando para nossa audiência o melhor da programação do Grupo Bandeirantes em um formato novo, totalmente digital e de graça”, reforça Aline Jabbour, Diretora de Desenvolvimento de Negócios do Samsung TV Plus na América Latina.



O New Brasil conta com programação ao vivo, além do melhor conteúdo de entretenimento produzido pelos canais da Newco. Faustão na Band e Jogo Aberto, da Band, estão entre as principais atrações do canal. O canal Arte1 está presente no New Brasil com programas como Arte1 em Movimento e Estilo Arte1. Do Sabor & Arte estão na grade Chefs Digitais, Rota do Sabor e Jantar o Quê?, entre outros.



Do BandNews TV, o telespectador vai conferir os boletins BandNews, Canal Livre e BandNews Doc. Já do BandSports vai poder assistir ao Donos da Bola, Super Motor e Depois do Jogo, entre outros. AgroMais e Terraviva, canais especializados em agronegócio, estão presentes com diferentes atrações, como Nosso Agro, Direto da Horta, Bem da Terra e Jornal Terraviva.



“O publico ganha muito ao receber uma variedade de conteúdos produzidos pela Newco. É excelente para quem assiste, conhecendo muito mais da nossa programação e fortalecendo nossos negócios e parcerias. Oferecemos uma grade completa, com transmissões ao vivo, informações de qualidade, checadas e respaldadas pela grandiosa equipe de Jornalismo do Grupo Bandeirantes. O New Brasil é o primeiro a entrar nos canais FAST, e não será o único por muito tempo. Em breve, o Canal Empreender também será adicionado”, adianta Marcello Zeni, diretor de Marketing e afiliadas da Newco Pay TV.

O New Brasil – presente em Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Argentina, Chile e Uruguai – foi criado para oferecer informações de todos os setores e atrações para entreter toda a família. Por isso, o carro-chefe do canal é o Jornalismo. Política, agronegócio, economia, esportes, gastronomia e culinária, turismo, análises e debates de temas importantes para a sociedade estrelam a grade do canal. A programação pode ser alterada para ficar com transmissões ao vivo sempre que for necessário.



Samsung TV Plus é o serviço de streaming gratuito que já vem pré-instalado em todas as TVs Samsung (modelos 2017 em diante). Não requer cadastro, assinatura ou pagamento. Basta conectar a TV na internet, selecionar o ícone do App, escolher o canal New Brasil (2084).