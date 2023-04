Parceria de sucesso: Goodyear e Escola de Goleiros Camisa 1 seguem juntas em projeto social

Com a renovação do patrocínio à Escola de Goleiros Camisa 1, a Goodyear segue trabalhando em iniciativas esportivas e culturais alinhadas à sua responsabilidade corporativa

A Escola de Goleiros Camisa 1, sediada em Americana (SP), acaba de receber a renovação do patrocínio da Goodyear, empresa que possui uma das suas principais unidades industriais da América Latina na cidade. O trabalho realizado em parceria contribui para que a instituição mantenha o seu foco no incentivo à preparação de novos talentos do futebol e na formação de cidadãos melhores no futuro.

Com quatro anos de parceria, a Goodyear e a Escola de Goleiros Camisa 1 renovam o compromisso de contribuir para a formação de cidadãos melhores por meio do incentivo ao esporte e da educação

Com um público crescente, a Escola de Goleiros Camisa 1, juntamente com outros projetos, atenderá, neste ano, um total de 440 alunos, entre crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Idealizada pelo educador físico e preparador de goleiros Vander Batistella, a Escola de Goleiros foi fundada em 2005. O projeto, além de trabalhar todos os benefícios do esporte, agrega conteúdos para os jovens, de forma gratuita, porém exige dos alunos dedicação na escola e bom comportamento nos treinos.

“Começamos com o desafio de beneficiar meninos e meninas que gostavam de jogar na posição de goleiro, gerando oportunidade de treinamento com pessoas capacitadas para desenvolver essa habilidade. Com muito trabalho e apoio de empresas com atuação na região, melhoramos a infraestrutura do nosso espaço, transformando-os em um local mais adequado para as atividades que desenvolvemos com os jovens”, conta Batistella.

Atualmente, a Escola de Goleiros Camisa 1 conta com três campos na cidade de Americana (SP), um de grama natural e mais dois campos de gramados sintéticos, além de toda a infraestrutura

A Goodyear, por meio do seu patrocínio, é parte dessa história. “Nossa parceria com a Escola de Goleiros começou há quatro anos e temos alavancado resultados positivos por meio desta iniciativa, além de ações de voluntariado, palestras e reconhecimento aos alunos da instituição”, conta a diretora Jurídica, Comunicação Externa e Assuntos Corporativos da Goodyear no Brasil, Sara Martins.

“A Goodyear tem um compromisso permanente com as iniciativas esportivas e culturais alinhadas a nossa responsabilidade corporativa, e renovar esta parceria melhora o desenvolvimento da região e nos aproxima ainda mais do público próximo à nossa fábrica”, complementa a executiva.

Atualmente, a Escola de Goleiros Camisa 1 conta com três campos na cidade de Americana (SP), um de grama natural e mais dois campos de gramados sintéticos, além de toda a infraestrutura. Batistella estima que pelo menos quatro mil jovens já passaram pelo projeto.

Com a renovação do patrocínio da Goodyear, a Escola de Goleiros Camisa 1 poderá continuar desenvolvendo o trabalho realizado em Americana, beneficiando cada vez mais jovens e contribuindo para a formação de cidadãos melhores no futuro.