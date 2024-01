Parceria de sucesso: Bárbara Figuccio e Clínica Karine Gouveia elevam padrão de saúde e beleza em Anápolis

A empresária Bárbara Figuccio é a nova sócia de Karine Gouveia na KG Estética. As empresárias estão investindo na unidade de Anápolis e cotam com o grande aquecimento do setor na região

Anápolis, cidade a cerca de 60 km da capital Goiânia, recebeu o lançamento de uma parceria promissora que promete elevar o padrão de saúde e beleza na região. A KG Estética, da empresária Karine Gouveia, consolidou uma sociedade estratégica com Bárbara Figuccio, que trouxe consigo não apenas sua expertise em negócios, mas também uma visão inovadora para o setor.

A KG Estética é reconhecida em Goiânia, destacando-se pela qualidade de seus serviços e pela visão empreendedora de Karine Gouveia. A busca por uma sócia em Anápolis levou à entrada de Bárbara Figuccio, empresária e fundadora da World Freights, uma empresa de agenciamentos e transportes com 29 anos de atuação no mercado brasileiro.

Bárbara, que acumula mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais, recentemente decidiu expandir seu campo de atuação. Além de compartilhar curiosidades, dicas e conteúdos relacionados a suas viagens, a empresária agora direciona sua energia para o segmento de saúde e beleza, integrando sua experiência de vida ao novo projeto em parceria com a KG Estética.

“Eu me mudei para Anápolis porque a KG Estética precisava de uma presença local, e eu acredito que podemos trazer um novo impulso para a área de saúde e beleza na região. Estou empolgada com essa parceria e acredito que podemos oferecer um serviço excepcional”, afirma Bárbara Figuccio.

A trajetória de Karine Gouveia chama a atenção no cenário de estética no Brasil. A empresária goiana enfrentou adversidades, incluindo a perda de uma clínica e uma batalha contra a depressão. No entanto, ela deu a volta por cima e se tornou uma referência no setor, sendo a proprietária de uma franquia de clínicas estéticas presente em várias cidades do Brasil.

Karine Gouveia iniciou sua carreira em 2008, abrindo seu primeiro estúdio em Londrina, no Paraná, com massagens e eletroterapia. Ao longo dos anos, ela e seu marido expandiram seus negócios, culminando na inauguração da clínica em Anápolis. Com uma equipe de 38 profissionais altamente qualificados, a KG Estética oferece uma variedade de tratamentos em estética facial e corporal, incluindo aplicação de botox, preenchimento, fios de sustentação, harmonização facial e lipo de papada HD.

A parceria entre Bárbara Figuccio e a KG Estética promete agregar ainda mais qualidade e inovação aos serviços oferecidos, consolidando-se como uma referência em cuidados de saúde e beleza na região de Anápolis, local com grande demanda de serviços na área da beleza. “A população pode esperar por um novo padrão de excelência, marcado pela combinação de experiência, visão empreendedora e compromisso com a satisfação do cliente”, afirma Bárbara.