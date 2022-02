Paraná Banco anuncia os projetos sociais aprovados na captação de projetos de leis de incentivo fiscal em 2021

Foram beneficiados projetos voltados a crianças em tratamento quimioterápico; a criação de um museu para o Coritiba Foot Ball Club; a digitalização para terceira idade, entre outros

O Paraná Banco anuncia os projetos de leis de incentivos fiscais aprovados. Foram contemplados cinco projetos nas áreas: Cultural; Social; Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia; Esportes e Diversidade.

Entre eles, dois projetos do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do Brasil. O primeiro trata-se do Projeto Pesquisa Proteômica e Metabolômica e o outro é o apoio ao Fundo Infância e Adolescência — FIA, no projeto Pelo Direito à Vida III, que incentiva a pesquisa, a aquisição de medicamentos e o ensino, na parte de residência de novos médicos.

Outro projeto aprovado foi o Museu do Coritiba Foot Ball Club, que consiste em criar o museu para preservar a memória do tradicional clube de futebol da cidade de Curitiba. Nesse caso, o Paraná Banco é o patrocinador master. As obras terão início em breve e a expectativa é que em oito meses o museu esteja concluído. Também na área esportiva, o Paraná Banco patrocinará o piloto Vicente Orige no campeonato Endurance Brasil, com provas de longa duração, que reúne os carros mais rápidos do país, como o Protótipo AJR 43.

Há ainda o projeto Terceira Idade Digital, da Agência Nacional em Mobilidade — ANAMOB, cujo objetivo é capacitar idosos para que eles tenham habilidades digitais básicas através de palestras sobre segurança no trânsito e inclusão digital.

Os projetos foram aprovados a partir do processo seletivo, composto por três fases: avaliação de conformidade social (análise do projeto segundo as vertentes de atuação social do banco); avaliação de conformidade técnica (análise dos documentos e informações enviados pelo candidato segundo os critérios do edital e da legislação pertinente); e realização de entrevistas online com os pré-selecionados pela comissão interna. Além disso, todos os projetos foram aprovados por um dos seguintes programas de incentivo ou fundo: (PRONAC) (Lei 8.313/1991 − Lei de Incentivo à Cultura); Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006); Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa − FMDPI (Lei Municipal nº 11.919/06, Decreto nº 1.406/06 e Resolução nº 01/12); Fundo Municipal para Criança e Adolescente, de Curitiba (Decreto Municipal 647/2004), dentre outros fundos estaduais ou municipais, em caráter residual, todos nos termos do art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), Lei 12.715/2012.