Parada obrigatória em Búzios: Harmony Lanes curte o dia com os amigos em pousada paradisíaca

A modelo e digital influencer recomenda a visita na pousada Cachoeira Inn, na região dos lagos do Rio de Janeiro

Paraíso. Esse é o adjetivo usado pela modelo e influenciadora digital Harmony Lanes para definir a pousada Cachoeira Inn, localizada em Búzios no Rio de Janeiro. Harmony compartilhou todos os detalhes da sua experiência com o “Day Use” do local nas suas redes sociais. A expressão Day Use, em português, significa “Uso diário”. Ou seja, você tem a possibilidade de usufruir de todas as regalias, gastronomia e acomodações da pousada, sem necessariamente se hospedar nela.

Harmony Lanes, agitou a web com cliques de tirar o fôlego durante Day Use na pousada Cachoeira Inn

Segundo Harmony, a pousada Cachoeira Inn oferece o melhor Day Use de Búzios. Um dos diferenciais da pousada é a vista deslumbrante para uma das praias mais famosas da cidade e de toda região dos lagos do Rio: a Praia da Ferradura. A modelo conta que a sua parte favorita foi a gruta do amor. “Foi muito legal, é uma experiência muito bacana. E parece que todas as cachoeiras são naturais, sabe? E também no entardecer tem a cachoeira fogo que fica bem quentinho, mas a água fresca, sem contar o visual de tirar o fôlego”, ressalta.

Vista para Praia da Ferradura é um diferencial da pousada localizada em Búzios

Além de modelo e influenciadora, Harmony também é formada em Gastronomia, e comenta sobre os pratos oferecidos na pousada Cachoeira Inn. “A gastronomia é bem local, sabe? Nós optamos por não almoçar e ficamos só pedindo petiscos. O que mais chamou atenção foi uma bandeja com vários frutos do mar: camarão, peixe, lula… estava muito gostoso, super bem feito”, elogia. É válido ressaltar que do valor de R$400 cobrado por casal pelo Day Use, R$300 pode ser revertido em consumação.

Para curtir solteiro ou acompanhado

Alexander Caldas, sócio-diretor da pousada Cachoeira Inn, conta que o espaço foge do tradicional, e além do “Day Use”, o local oferece também os “Kits românticos”: “ Nos Kits românticos decoramos o nosso espaço Gruta do amor com pétalas de rosas, espumante rosé e almoço para duas pessoas. Temos um maravilhoso bar molhado na nossa piscina principal e um restaurante de excelência. Local ideal para comemorar datas especiais, noivados, aniversários”, exemplifica.

Harmony Lanes elogiou a gastronomia local e as bebidas sempre geladas oferecidas pelo estabelecimento

Embora a pousada seja procurada por muitos casais pela sua estrutura aconchegante, o local também é ótimo para curtir o dia com os amigos. Harmony visitou a Cachoeira Inn com um grupo de oito pessoas. “Amamos a experiência, o atendimento, os drinks que estavam maravilhosos, o espumante geladinho. Sem dúvidas, recomendamos”, conclui.