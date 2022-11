Para celebrar as origens, Avianca pinta uma de suas aeronaves A320 com “livery” retrô da Taca

Esta é a segunda aeronave customizada com imagem vintage pela empresa aérea

Depois de ter apresentado em seu 100º aniversário um avião com a pintura comemorativa da Avianca nos anos 50, a companhia aérea apresenta hoje seu segundo avião com pintura retrô para comemorar com orgulho sua história, suas origens e o seu objetivo de continuar a fortalecer sua presença nas Américas. Trata-se de um Airbus A320 com matrícula N564AV que a partir de hoje apresenta o ‘livery’ da empresa centro-americana TACA (Transportes Aéreos del Continente Americano S.A.), fundada em 1931.

Adrian Neuhauser, Presidente e CEO da Avianca

O processo de transformação da aeronave levou cerca de 13 dias, durante os quais 30 técnicos trabalharam para criar a imagem de uma das empresas mais influentes da aviação centro-americana nos anos 90. Inicialmente, a aeronave voará nos céus colombianos e, em 2023, chegará a El Salvador.

Com esta iniciativa, a Avianca celebra sua história, o orgulho latino e o sonho de continuar unindo a região.

Processo de transformação da aeronave levou cerca de 13 dias

“Reconhecemos nossas origens e raízes e queremos honrar esse legado, porque é o que nos permite hoje estarmos mais fortes e orgulhosos do que nunca para continuar construindo uma Avianca para Todos”. Iniciamos este projeto quando comemoramos nosso 100º aniversário com o livery da Avianca dos anos 50 e agora comemoramos TACA”, informou Adrian Neuhauser, Presidente e CEO da Avianca.

Avianca celebra sua história

A Avianca possui uma sólida rede de conectividade que une 6 países da América Central e Caribe entre si, e essa região com o resto do continente com uma sólida operação de mais de 400 frequências semanais. Até o momento, 2.000 dos 12.000 funcionários da companhia aérea vêm da TACA. E, até agora, neste este ano, mais de 4 milhões de passageiros saíram ou entraram de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Nicarágua.