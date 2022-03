Para celebrar 35 anos, CASACOR lança mostra de 3 meses na Avenida Paulista

CASACOR é a maior mostra de arquitetura e design de interiores do Brasil

A CASACOR está celebrando 35 anos de muitas exibições pelo Brasil. O evento acontece anualmente em várias cidades e terá uma novidade em 2022. A partir de julho os arquitetos poderão aproveitar uma mostra especial bem no coração de São Paulo, no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista. Tudo está sendo feito em comemoração ao aniversário do evento.

A CASACOR do Rio de Janeiro também já tem data e horário marcado



A mostra acontecerá do dia de 5 de julho a 11 de setembro e promete ser uma das maiores experiências da área na América Latina. O local do evento não foi escolhido à toa, o edifício e prédio comercial que abrigará a mostra foi pensada há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind, uma grande referência do setor, já sendo considerado um marco arquitetônico da cidade.

Arquiteto David Libeskind.



Com mais de 10.000m² de área construída, a CASACOR São Paulo vai ocupar o mezanino do complexo, com seus brises inesquecíveis, e o terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano. O tema do evento este ano será “Infinito Particular”, fazendo referência às casas biográficas que vão além dos estilos. Serão mais de

O plano diretor do evento conta com a consultoria do escritório FGMF



Os curadores da CASACOR, amparados em pesquisas de tendências, vão convidar um elenco de peso para integrar a mostra e fazer os visitantes refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.