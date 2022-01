Para atender mercado de luxo, Karen Lotze aposta em ‘Open House’

Arquiteta é uma das referências no segmento em São Paulo

Uma das mentes mais criativas e inovadoras da arquitetura, Karen Lotze promove o ‘Open House’ em Hortolândia, cidade próxima à Campinas, em São Paulo. A exposição de uma casa de alto padrão em um dos condomínios está à venda e o diferencial é que o cliente pode adquirir o imóvel pronto para uso. A visitação acontece até o mês de fevereiro.



Ao perceber a grande demanda entre os clientes de já comprar uma casa pronta para uso, Lotze apostou na inovação do ‘Open House’.

“O mercado imobiliário mudou muito durante a pandemia. O trabalho home office facilitou o dia a dia das pessoas e ao passar mais tempo em casa, as pessoas buscam por conforto e muitas vezes desejam estar em cidades ou regiões onde tem mais contato com a natureza e tranquilidade”, explicou.

E foi por essa grande procura que Karen Lotze e diversos parceiros deram start no projeto de visitação. A casa que é um sobrado, localizada em um condomínio da cidade, possui três quartos, sendo uma suíte, mezanino, área integrada com cozinha gourmet, jardim, sala de estar e jantar. A construção de 180m² está aperta para visitação e conta com uma decoração requintada e moderna.

“O mercado está favorável para este setor, e temos até clientes em lista de espera para serem atendidos nesse segmento de luxo. As pessoas buscam essas modalidades e a demora pode chegar até 6 meses de espera. A ideia do Open House é facilitar essa demanda e trazer mais facilidade para o dia a dia”, comentou.

O horário para visitação pode ser agendado pelo (19) 9 9831-9668.