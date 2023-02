Papo de Segunda: Manoel Soares e KondZilla passam a integrar o time do programa

A dupla substituirá Fábio Porchat e Emicida, que deixaram a atração no último dia 30

O GNT anunciou nesta terça-feira (7), que tem gente nova chegando ao Papo de Segunda em 2023, se trata de Manoel Soares e KondZilla que passam a integrar o time do programa e se juntam a João Vicente e Francisco Bosco.

A dupla se juntará a João Vicente e Francisco Bosco para comandar o programa. Créditos: Instagram

Manoel, que comandará os debates semanais no GNT, é jornalista, escritor, ativista social, já passou pelo “É de Casa” e seguirá apresentando o “Encontro com Patrícia Poeta”, na TV Globo. Já KondZilla é diretor, produtor e empresário, fundador de um dos mais relevantes canais de música no YouTube e um dos responsáveis pelo crescimento do funk no país.

KondZilla é fundador de um dos mais relevantes canais de música no YouTube. Créditos: Instagram Manoel Soares seguirá apresentando o “Encontro com Patrícia Poeta”, na TV Globo. Créditos: Instagram

Manoel e KondZilla substituirão Fábio Porchat e Emicida, que deixaram a atração no último dia 30. Durante a despedida, o humorista e o cantor se ficaram emocionados e falaram que são gratos pelo tempo que passaram no programa.

A nova temporada da atração estreia no dia 13 de março, com novos episódios ao vivo. Enquanto isso, o GNT reprisará o Papo de Segunda Verão toda segunda-feira, a partir de 21h30. Manoel e KondZilla comentaram na publicação oficial da notícia no perfil do Instagram do GNT, o jornalista mostrou sua felicidade com a novidade. “Estou muito feliz com a oportunidade de aprender com caras que tanto admiro. Vai ser lindo”. Já o diretor aproveitou o espaço para agradecer. “Obrigado pela confiança, vamos arrebentar juntos”.