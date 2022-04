Paola Oliveira, Pedro Scooby, Bruna Linzmeyer e outras celebridades marcam presença no Camarote Arpoador

Artistas e personalidades agitaram o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí no espaço, que contou com shows de Ferrugem, Alexandre Pires e MC Poze do Rodo

O Camarote Arpoador recebeu, no último sábado (23), diversas celebridades que abrilhantaram a segunda noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro/RJ.

Os famosos marcaram presença na festa no último final de semana | Foto: Juliana Ferrer, Agência Labi

Marcaram presença no espaço a atriz Paola Oliveira, Rainha de Bateria da Grande Rio, Bianca Andrade, Musa, Monique Alfradique, Pocah e Camilla de Lucas, destaques, que se prepararam no local para o aguardado desfile, além de Bruna Linzmeyer, o ex-BBB e surfista Pedro Scooby, Renata Kuerten, Toni Garrido, entre muitas outras personalidades.

Bianca Andrade, Boca Rosa, no modo futurístico | Foto: Juliana Ferrer, Agência Labi

Em seu quarto ano no carnaval carioca, o Camarote Arpoador promoveu ainda mais conforto aos convidados, sendo o maior espaço da Sapucaí, com mais de 4.800m² divididos em três andares, que ocupam todos os setores 3A e 3B especiais e 5 do Sambódromo.

Alexandre Pires aninou a festa | Foto: Juliana Ferrer, Agência Labi

Os diversos ambientes do camarote incluem a maior área de frisas do carnaval, garantindo a proximidade dos convidados com os desfiles e a energia das escolas de samba.

O público ainda pôde acompanhar shows de grandes artistas, como Ferrugem, Alexandre Pires e MC Poze do Rodo, que agitaram os presentes, e desfrutar de um completo open bar e open food.

Paola Oliveira marcou presença no evento e foi uma das grandes estrelas do final de semana | Foto: Juliana Ferrer, Agência Labi

E quem pensa que a folia terminou, está muito enganado! O Camarote Arpoador abre as portas novamente no próximo sábado (30), para o esperado Desfile das Campeãs, evento que promete atrair ainda mais celebridades para o espaço.