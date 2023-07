Paola Carosella encerra primeira temporada de ‘Alma de Cozinheira’ em episódio imperdível com Deborah Secco e Camilla de Lucas

Conheça o cardápio especial e os segredos revelados durante o encontro

Nesta quarta-feira, dia 5, o último episódio inédito da primeira temporada do programa “Alma de Cozinheira” promete agitar os fãs da culinária e da televisão. A renomada chef Paola Carosella recebeu as atrizes Deborah Secco e Camilla de Lucas para um papo descontraído, onde discutiram temas como carreira, conquistas e futuro. Além do bate-papo, o jantar preparado pela chef foi um verdadeiro deleite para os convidados, com um aperitivo composto por tortilha de batatas, um prato principal de frango com creme de limão e uma deliciosa mousse de chocolate de sobremesa.

Além do episódio final, o dia 5 também marcará o lançamento do e-book do programa “Alma de Cozinheira”. Disponível para download no site do Receitas, o e-book é um convite para que o público relembre e reproduza as receitas apresentadas ao longo da temporada. Com um total de 30 receitas, o conteúdo conta com entradas, pratos principais e sobremesas especialmente pensados por Paola Carosella. Os fãs da chef agora terão a oportunidade de experimentar essas delícias gastronômicas em suas próprias cozinhas.

Produzido em parceria com a Floresta, o programa “Alma de Cozinheira” foi gravado na casa do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, em São Paulo, e contou com influências da TV e do universo digital. A recepção do público foi extremamente positiva, consolidando o sucesso do programa. Tanto é assim que uma nova temporada já está confirmada e estará disponível a partir de setembro. A chef Paola Carosella promete surpreender mais uma vez, recebendo personalidades como Pabllo Vittar, Zico, Fernanda Gentil, Mônica Martelli, Liniker, Fábio Porchat, Mateus Solano, entre outros.

O programa “Alma de Cozinheira” encerra sua primeira temporada em grande estilo, com um episódio recheado de sabor e emoção. Paola Carosella conduz um papo envolvente com Deborah Secco e Camilla de Lucas, compartilhando experiências e discutindo perspectivas futuras. Além disso, o lançamento do e-book permite que os fãs levem para casa todas as receitas apresentadas durante a temporada, possibilitando a reprodução dos pratos que encantaram o público. Com o sucesso garantido, a nova temporada do programa promete trazer ainda mais surpresas e convidados especiais.