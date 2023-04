Panmela Castro e Arjan Martins criam obras exclusivas para o Programa Múltiplos Inhotim 2023

Programa incentiva a produção artística contemporânea e apoia as atividades do instituto

O Instituto Inhotim marca presença na SP-Arte 2023 com o lançamento da terceira edição do Programa Múltiplos Inhotim. Criado com o objetivo de fomentar o colecionismo, incentivar a produção artística e apoiar as atividades do Instituto, o programa conta com obras exclusivas e de tiragem limitada dos artistas Panmela Castro e Arjan Martins.

Pensar no outro, nas próximas gerações e no futuro da nossa casa comum é o ponto de partida da proposição de Panmela Castro, com Pisar suave

Panmela Castro apresenta a coleção Pisar suave, adiar o fim, 2023, composta por pixos em material reluzente, em espelho e em papel lamicote. A artista propõe uma reflexão sobre as relações de alteridade e empatia, utilizando o reflexo como forma de lembrar o impacto das nossas ações no mundo.

Arjan Martins – Crédito Denise Santos

Já Arjan Martins desenvolveu três esculturas inéditas, birutas inspiradas em bandeiras náuticas, com diferentes grafismos. Batizadas de Lima (Pare imediatamente o seu barco), Papa (No porto: todas as pessoas embarcadas devem regressar a bordo porque o navio vai sair. No mar: as minhas redes estão presas em uma obstrução) e X-Ray (Suspenda as suas manobras e preste atenção nos meus sinais), as obras são numeradas e têm tiragem limitada de 15 unidades de cada modelo.

Arjan Martins apresenta três esculturas inéditas, entre elas ‘birutas’ inspiradas em bandeiras náuticas

Os recursos arrecadados com a venda dos Múltiplos Inhotim são destinados diretamente para a programação e manutenção do museu e jardim botânico, contribuindo para a sustentabilidade do Instituto e incentivando a produção artística contemporânea. As obras estão disponíveis para venda na Inhotim Loja Design, física e online.

A SP-Arte 2023 acontece no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, de 29 de março a 02 de abril de 2023. O estande da Inhotim Loja Design está localizado no andar térreo.