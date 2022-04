Panini disponibiliza mil exemplares de Biblioteca Maurício de Sousa autografados pelo autor

Coleção traz os personagens ícones da Turma do Limoeiro nos primórdios de suas histórias com curiosidades e extras mostrando imagens e materiais raros

As histórias que marcaram uma geração – e que continuam fazendo parte do dia a dia de crianças, jovens e adultos de todo o país até hoje – chegam com uma coleção inédita celebrando anos de aventuras memoráveis no novo lançamento da Editora Panini, líder mundial do setor de publicações: a Biblioteca Maurício de Sousa – Mônica 1970. As primeiras 1.000 pessoas que adquirirem o produto também vão receber a sua edição autografada pelo autor e quem comprou ainda na pré- venda também receberá essa surpresa!

A obra tem 512 páginas, vem em papel couché e capa dura com aplicação de verniz

A publicação traz a coleção completa dos clássicos da Turma da Mônica, a começar pelas oito primeiras edições da revista da Mônica, datadas de 1970. Os quadrinhos estão com suas histórias preservadas, exatamente como saíram na época, acompanhadas de notas editoriais com curiosidades e contextos, e extras mostrando imagens e materiais raros dos primeiros trabalhos do Mauricio de Sousa.

Um produto que estará à disposição de colecionadores e aficionados pelos quadrinhos do autor, realçando as mudanças do mundo de 50 anos atrás.