Palestra no Fórum Gramado aborda impacto do Carnaval no turismo

O IV Fórum Gramado acontecerá em agosto na Expogramado e contará com a presença ilustre de Sidnei Carriuolo, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos está se preparando para receber um dos painéis mais aguardados do evento: “Carnaval: Qual o Impacto no Turismo da Festa Mais Famosa do Brasil”. A palestra, que acontecerá na Expogramado de 16 a 18 de agosto, contará com a presença ilustre de Sidnei Carriuolo, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga SP).

IV Fórum Gramado vai discutir: qual o impacto no turismo do carnaval



O Carnaval brasileiro é a festa mais grandiosa e apaixonante do país, e desperta interesse não apenas dos foliões, mas também de especialistas em turismo e economia. Nesse contexto, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos fornece uma plataforma de discussão e análise sobre o impacto do Carnaval no setor turístico.



Sidnei Carriuolo tem mais de 50 anos de atuação no Carnaval paulistano, e é também o presidente da Águia de Ouro e já assumiu a Presidência da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo em outras oportunidades. À frente da organizadora do Carnaval paulistano desde maio de 2020, sua missão é priorizar a administração coletiva e promover um resgate às origens com uma administração profissional através de um gestor. Sua palestra promete explorar a relação intrínseca entre a festa carnavalesca e o turismo, abordando os benefícios econômicos, o fortalecimento da identidade cultural e as experiências únicas proporcionadas aos visitantes.



Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de mergulhar no universo do Carnaval, compreendendo como essa festa de cores, ritmos e tradições movimenta a economia local, atrai turistas de todo o mundo e se torna um elemento-chave no calendário de eventos do Brasil.



O Fórum Gramado de Estudos Turísticos é amplamente reconhecido por reunir profissionais e acadêmicos de destaque no setor, proporcionando um ambiente propício para networking e troca de conhecimentos. Ao participar desse painel exclusivo, os interessados poderão interagir com Sidnei Carriuolo e outros especialistas, compartilhando ideias e perspectivas sobre o Carnaval e seu impacto no turismo.



O IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha – Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias. A entidade, fundada em 1989, representa a classe patronal dos empresários da Serra Gaúcha, possuindo em sua abrangência as cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande do Sul.