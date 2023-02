Palco Factory no The Town 2023 propõe um encontro da arte com a vida

Criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, festival paulistano The Town apresentará espaço com a experiência da cidade onde a multiculturalidade de sons está presente

O The Town, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio, vai levar para a Cidade da Música, em São Paulo, o Factory. A área, com uma cenografia inspirada nos antigos galpões das fábricas da zona industrial de São Paulo, virá apresentada como uma rua e terá como destaque um grande palco.

Roberta Medina, CBRO da Rock World

No total, 500 mil visitantes passarão por este espaço e poderão fazer uma reflexão sobre cultura urbana enquanto manifestação e como esta impacta cada um diariamente, seja nos guetos, viadutos, muros, edifícios, pontes e ruas da cidade. Foi com esta visão que na tarde desta terça-feira, em uma coletiva em São Paulo, no edifício histórico Central 1926, localizado no centro de São Paulo, a organização do festival apresentou parte do line up e a cenografia do espaço.

Grag Queen será um dos nomes a se apresentar no palco Factory

Entre os nomes que se apresentarão estão: Afrocidade, Caio Luccas, Grag Queen, Mc Don Juan, Mc Dricka, TETO, Tasha & Tracie e Urias. Além de artistas, participaram deste encontro o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; a head de Marketing da Riachuelo, Thais Castro; Eduardo Picarelli, diretor da Business Unit da Heineken®️ no Brasil; Luis Justo, CEO da Rock World, empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio; Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer (CBRO) da Rock World, Zé Ricardo, Chief Artistic Officer (CAO), e outros executivos do grupo.

“Cada palco do The Town é uma referência e, ao mesmo tempo, uma homenagem à essa multiplicidade cultural de São Paulo. O Factory traz a potência da música urbana de uma das maiores metrópoles do mundo, apresentada com suas diversas manifestações artísticas da música, arte e dança”, garante Roberta Medina, CBRO da Rock World.

Afrocidade apresentará seu som e discurso engajado no festival

Para a organização do festival, o Factory é uma rua para ver, viver e sentir a música, com um olhar ampliado a partir de tudo o que a cultura urbana traz em sua essência.

Venda de The Town Card acontece no dia 14 de março e será uma operação em parceria com a Ticketmaster Brasil

O dia 14 de março de 2023 será diferente para o público que está aguardando ansiosamente pelo maior festival de música, cultura e arte que São Paulo já viu. Nesta data, a partir das 19 horas, começa a venda do The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento.

Com o The Town Card, o fã já garante a sua presença no festival antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. A escolha do dia de evento a que o fã pretende ir deverá ser feita até 24 horas antes da venda oficial de ingressos. Após essa data, que ainda será divulgada, a escolha ficará condicionada à disponibilidade de ingressos.

O festival também vem com novidades na venda dos ingressos. Numa parceria inédita, os ingressos serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil, e a organização convida os fãs a já se cadastrarem na nova plataforma para facilitar a compra do The Town Card no dia 14 de março.

Link da Ticketmaster Brasil aqui.