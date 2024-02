Pai Rodrigo Queiroz lança livro sobre os 115 anos da Umbanda

Livro “Umbanda para iniciantes” é um tour imersivo para o entendimento da religião

Pela Citadel Grupo Editorial, o Pai Rodrigo Queiroz, fundador e presidente do Instituto Cultural Aruanda, lançou o livro “Umbanda para Iniciantes”, que possui o objetivo de apresentar a religião ao contar sua origem, seus orixás, seus espaços sagrados, seus conhecimentos e suas práticas mediúnicas. Segundo o autor, o livro é a porta de entrada ao universo prático, teórico e filosófico da religião.

Com o desejo de promover um entendimento mais amplo e respeitoso, o autor Rodrigo Queiroz, que também é sacerdote, pretende com sua obra (“Umbanda para iniciantes”) fazer revelações aos leitores por meio da explicação, através de um tour imersivo, de diversas questões pertinentes a religião, como, como acontece a gira, qual o propósito da manifestação dos espíritos, quem são os orixás, a cultura, as tradições e a história da umbanda.

Além da comemoração do feriado da Proclamação da República, o dia 15 de novembro no Brasil, também é a data da criação da Umbanda no país, religião que contém mais de 4,2 milhões de praticantes de acordo com pesquisa do Datafolha, publicada e 2020. A origem da religião é datada de 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou em Zélio Fernandino de Moraes.