Pai de Fábio Porchat levará dois romances para 3ª Edição da Feira Literária de Tiradentes

Fábio Ferrari Porchat de Assis, pai do humorista e apresentador, Fábio Porchat já confirmou sua presença na 3ª edição da Feira Literária de Tiradentes — FLITI.

O escritor vai levar dois romances que publicou recentemente. São eles: “A breve e longa vida de Joaquim Conceição” — um romance autobiográfico com fatos reais, porém, em nome de uma terceira pessoa.



Porchat traz crônicas e narrativas que se entrelaçam sem cronologia e desenham, em rápidas, mas vigorosas pinceladas, alguns episódios da singular vida de Joaquim Conceição (personagem que o representa). Com uma notável trajetória dedicada às artes e à cultura, Fabio Porchat reinventa o gênero literário da biografia, desenvolvendo um envolvente relato com a sagacidade de um estilo diferenciado. A obra apresenta a sua própria história, seus cinco casamentos e diversos filhos – Editora Novo Século.

“Aurora em Dia Nublado” é mais um livro de Fabio Porchat que estará na FLITI. Escrito no gênero literário entre o conto e o romance, esta novela possui um contexto emocionante, pois difere do conto por apresentar uma narrativa mais extensa, assim como difere do romance por ser menor.



O autor reúne e resgata a popularidade deste gênero literário do século XV. Nesta obra todas as características do gênero literário novela conduzem o leitor de maneira vibrante com: pluralidade dramática, sucessividade, tempo, espaço, linguagem, personagens, enredo e foco narrativo –Scortecci Editora.

Sobre a FLITI, sua expectativa é grande. “Vejo este evento com muita simpatia, pois reúne pessoas de todo país, do Sul ao Amazonas; são escritores e amantes da leitura. Além disso, gosto muito de cidades históricas”, comenta.