PagPedágio da TruckPag revoluciona a forma como pagamos pelas estradas do Brasil

Solução inovadora da startup de meios de pagamento para frotas registra crescimento de 156% nas transações de pedágio e impulsiona a economia, o controle e a segurança nas praças

A startup de meios de pagamento para frotas TruckPag vem ganhando destaque no mercado com a sua solução revolucionária, o PagPedágio. Nos primeiros seis meses deste ano, a plataforma contabilizou um impressionante aumento de 156% nas transações em praças de pedágio em todo o território nacional, totalizando 504.281 operações. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 197.007 transações, o crescimento é surpreendente.

Kassio Seefeld, CEO da TruckPag

Presente em todas as rodovias pedagiadas do Brasil, a solução PagPedágio tem se mostrado eficiente ao proporcionar economia, controle e segurança para motoristas e frotistas. A facilidade de uso e a agilidade nos pagamentos têm atraído cada vez mais usuários, impulsionando o crescimento expressivo nas transações.

Os dados divulgados pela TruckPag vêm ao encontro do Índice ABCR referente a junho, que registrou um avanço de 0,2% em relação a maio, considerando os dados dessazonalizados. O índice, que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas, é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em parceria com a Tendências Consultoria. Esses são os números mais recentes divulgados por ambas as instituições.

De acordo com a TruckPag, o crescimento expressivo nas transações de pedágio reflete a inclinação dos veículos de carga, que continuam a atrair a procura por transporte de produtos agrícolas. Essa demanda tem compensado os impactos adversos da diminuição da procura por produtos manufaturados, contribuindo para o aumento do fluxo de veículos pesados nas estradas.

Aumento de 156%: PagPedágio registra mais de meio milhão de transações em praças de pedágio no primeiro semestre

Além do PagPedágio, a startup também oferece outros produtos inovadores, como o Cartão Despesa e a Fatura Certa, através do seu braço financeiro, o TruckPag Bank. O Cartão Despesa permite o acompanhamento e controle dos custos de forma prática e segura, sendo ideal para gestores e motoristas que estão sempre na estrada. Já a Fatura Certa é uma solução voltada à conferência de faturas de pedágio, garantindo maior transparência e precisão nos pagamentos.

“Apostamos bastante em inovação, lançando novos produtos constantemente. A PagPedágio, o Cartão Despesa e a Fatura Certa são apenas três entre outras soluções desenvolvidas que comprovam o nosso investimento em inovação. São verdadeiros cases de sucesso, com ampla aceitação pelo mercado”, destaca Kassio Seefeld, CEO da TruckPag.

Com sede em Cascavel, no Paraná, a TruckPag conta atualmente com 112 colaboradores e tem como objetivo oferecer uma nova forma de gestão de abastecimento, tornando o consumo de diesel mais econômico, rentável, transparente, seguro e simples. Além do PagPedágio, a empresa também disponibiliza o Cartão TruckPag, para controle e gestão de abastecimento de combustível e demais itens de manutenção veicular, e o CIOTPag, uma solução gratuita para emissão do Código Identificador de Operações de Transporte (CIOT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o sucesso das suas soluções inovadoras, a TruckPag vem se destacando no mercado como uma referência no setor de meios de pagamento para frotas. A startup continua investindo em novos produtos e tecnologias, buscando sempre oferecer soluções que atendam às necessidades do mercado e impulsionem o crescimento do setor de transporte no Brasil.

Saiba mais sobre a TruckPag e suas soluções inovadoras.