Pagamento de cirurgia pode ser feito via empréstimo com garantia

Fundada em 2020, a Vidia é a primeira healthtech, plataforma digital, que viabiliza cirurgias eletivas para pessoas que não possuem plano de saúde. A empresa conecta hospitais particulares a pessoas que necessitam dos procedimentos. Vidia é a primeira healthtech, plataforma digital, que viabiliza cirurgias eletivas para pessoas que não possuem plano de saúde Atualmente a healthtech, em parceria com a Creditas, passou a oferecer também a possibilidade de pagamento para as cirurgias via empréstimo com garantia. A opção é uma novidade no ramo e facilita o acesso a cirurgias dos usuários. pagamento para as cirurgias via empréstimo com garantia Para Thiago Bonini, cofundador e CEO da Vidia, a parceria oferece mais uma alternativa para quem não consegue realizar um procedimento cirúrgico por falta de recursos financeiros. Thiago Bonini, cofundador e CEO da Vidia Com modalidade de crédito, chamada Auto Equity, o carro do cliente é usado como garantia para liberação do recurso, mesmo nos casos em que o automóvel ainda esteja em financiamento. Luana Bichuetti, VP de Auto Equity da Creditas, conta que a iniciativa reforça a missão da empresa: "Todos temos algo para conquistar, mas nem sempre isso está relacionado a um bem material e, quando conhecemos a história dos pacientes da Vidia, percebemos que isso é real". Luana Bichuetti, VP de Auto Equity da Creditas Todas as informações necessárias sobre a Vidia, como serviços oferecidos e áreas de atuação estão disponíveis em: souvidia.com.