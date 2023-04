Padel: saiba qual é o esporte que conquistou famosos e anônimos no Brasil e no mundo

Bicampeão mundial explica como a modalidade alcançou a popularidade

Você já ouviu falar em padel? O esporte criado no México há 60 anos, muito praticado no Sul do Brasil, começa a se popularizar também em condomínios e clubes cariocas. Sua similaridade com o tênis – no entanto, mais simples de ser praticado – tem atraído esportistas de todas as idades e com diferentes objetivos. Conheça um pouco mais sobre essa modalidade que é praticada por mais de 25 milhões de pessoas em 90 países do mundo.

O esporte é queridinho de várias celebridades como Neymar, Zidane e Abel Ferreira

O padel é um jogo disputado entre duas duplas, com raquetes e uma bola igual à usada no tênis. A quadra, com piso de grama sintética, é menor, com 20 metros de comprimento e 10 de largura, e possui paredes nos fundos e nas laterais. A interação com essas paredes é um dos principais diferenciais deste esporte, pois elas recolocam a bola no jogo, fazendo cada ponto ser disputado com muito dinamismo e emoção.

Padel é o segundo esporte mais praticado na Argentina e na França. Crédito: Padel RG

O esporte, que já é o segundo mais praticado na Argentina e na Espanha, ficando atrás apenas do futebol, também é conhecido por ser o queridinho de grandes nomes do esporte, como Ronaldo, Neymar, Zidane, Abel Ferreira e o sheik Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG, que promete investir alto no padel nos próximos anos no próprio clube.

Brasileiro bicampeão mundial de padel sonha em popularizar o esporte no Brasil

Se para muitos o padel é uma ótima alternativa para manter o corpo em forma ou passar o tempo com alguma diversão, para o paranaense André Freitas, mais conhecido como Sagui, a modalidade é há 23 anos um estilo de vida. Bicampeão Mundial e Tricampeão Pan-americano, o atleta sonha em divulgar cada vez mais o esporte que tanto lhe rendeu frutos.

André Freitas, mais conhecido como Sagui, é Bicampeão Mundial e Tricampeão Panamericano de Padel. Crédito: Padel RG

Entre um treino e outro, Sagui dá aulas e clínicas de padel e grava um podcast semanal explicando melhor as regras e dando dicas de como praticar este esporte. Enquanto se prepara para competições da modalidade no Brasil e no mundo, sua intensa rotina envolve viagens e sessões de fisioterapia com o objetivo claro de tornar o esporte mais popular no Brasil.

“Vi em outros países, como Espanha, Argentina, França, Portugal e Itália, o quanto o padel se popularizou rapidamente. É um esporte incrível que pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Acredito que no Brasil não será diferente e pretendo ajudar o máximo de pessoas a conhecerem melhor essa prática”, disse o atleta, que tem sido procurado por clubes de futebol, como São Paulo e Palmeiras, para ministrar clínicas de padel para os jogadores.