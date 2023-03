Padeiro brasileiro representa Brasil em torneio de pizza em Las Vegas

Frederico Tomé, do interior de São Paulo levará a mozzarella de búfula ao Internacional Pizza Expo, nos Estados Unidos

O padeiro brasileiro Frederico Tomé, natural de Angatuba, interior de São Paulo, vai representar o Brasil na 39ª edição de um dos maiores eventos de pizzas e massas do mundo, o Internacional Pizza Expo, entre os dias 28 a 30 de março no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas nos Estados Unidos. A convenção reúne marcas internacionais, chefs renomados, concursos e comida de primeira classe.

Crédito: Divulgação

Frederico é um apaixonado pela chamada arte branca, aquela que trabalha com farinhas e seus derivados, e se especializou na pinsa romana, que tem em sua essência a crocância e a leveza de uma pizza, unindo à maciez e digestibilidade de um pão. O padeiro acumula prêmios no ramo gastronômico e, em 2021, teve seu panetone classificado entre os 35 melhores do mundo, em uma competição sediada na Itália.

“Em 2015 comecei minha jornada no segmento de consultoria técnica e operacional. Contudo, em 2019, fui contemplado com o 2° lugar na categoria Pizza Palla, o que me deu a chance de participar do Mundial de Pizza que aconteceu em abril de 2022 em Parma, na Itália, onde trouxe para o Brasil o título de melhor brasileiro da equipe e o 6º melhor colocado na categoria Pizza Teglia do mundo. Hoje tenho clientes e parceiros em todo o Brasil e exterior”, comemora o padeiro, que conta com o patrocínio da produtora de queijo de búfala Levitare.

Padeiro brasileiro vai representar o Brasil em torneio de pizza de Las Vegas

Crédito: Divulgação



Frederico ainda explica que a pinsa romana surgiu em sua vida graças aos seus dois amores: pizza e pão. Sem precisar escolher apenas um, ele se aventurou na culinária ainda desconhecida pelos brasileiros, que une características dos dois alimentos. “Pão, pizza ou os dois? Essa foi a forma mais criativa que encontrei de trazer a pinsa romana para o Brasil”, explica.

Em Las Vegas, o padeiro espera levar a culinária brasileira para uma colocação ainda melhor através de um dos seus amores: a pizza. Ele concorrerá em duas categorias: a Clássica Americana e a Napolitana STG. “Tenho a pretensão de mostrar todo o potencial brasileiro no maior evento de pizzas do mundo”, explica o padeiro, que levará na bagagem os insumos produzidos no Brasil. “Levarei comigo a mozzarella da Levitare, que provém do leite de búfala e é muito mais saudável. Em troca, espero trazer o aprendizado com o modo norte-americano de fazer as pizzas”, disse.